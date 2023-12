Surrealista: pillan en pleno directo a una presentadora de la BBC haciendo una peineta

Como suele pasar en muchas ocasiones el directo le ha jugado una mala pasada a una presentadora del canal británico BBC. Durante una retransmisión en vivo y en directo, la periodista es pillada haciéndole una peineta al cámara.

Aunque en muchas ocasiones suelen suceder imprevistos en las conexiones en directo, en esta ocasión el vídeo se ha hecho viral. Y es que los errores inesperados en estos casos no se pueden corregir ni editar.

Los hechos han sido protagonizados por la presentadora Maryam Moshiri, y como se puede comprobar en las imágenes que acompañan a estas líneas se puede observar como, al volver a la conexión, la periodista le está haciendo una peineta al cámara.

El error de esta presentadora sólo duró unos milisegundos -pues como se puede comprobar en la imagen se da cuenta rápido- y tarda poco en recomponerse y rápido comenzó a decir: «En vivo desde Londres, esto es BBC News…»

Este vídeo ha creado revuelo en las redes sociales, porque aunque el error duró poco tiempo, no pasó desapercibido entre los espectadores, que rápido se hicieron eco del momento. Algunos internautas han comentado el vídeo, que ya está circulando por las redes sociales. «En la BBC te saludan con una peineta de cortesía ante de trasladar las noticias», indica una usuaria de X -antes conocida como Twitter-.

En la BBC te saludan con una peineta de cortesía antes de trasladar las noticias. https://t.co/wNkysi1nhR — Nidea 🥳 (@nyconene) December 7, 2023

La presentadora ha pedido perdón tras el revuelo que se ha ocasionado por el vídeo, y mediante una publicación en sus redes sociales: «Hola a todos, ayer, justo antes del final de la hora, estaba bromeando un poco con el equipo en la galería. Estaba fingiendo hacer una cuenta regresiva mientras el director me contaba desde 10-0… incluyendo los dedos para mostrar el número. Así de 10 dedos sostenidos a uno. Cuando llegamos a 1, giré el dedo como una broma y no me di cuenta de que esto sería captado por la cámara», asegura la presentadora de la BBC.

Además, la presentadora ha aprovechado la ocasión para confesar que era una broma hacia sus compañeros: «¡Fue una broma privada con el equipo y lamento mucho que saliera en directo! No era mi intención que esto sucediera y lamento si ofendí o molesté a alguien, Era una broma tonta destinada a un pequeño número de mis compañeros», ha añadido en su publicación.