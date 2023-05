Sufrió bullying mientras grababa la serie más famosa de España: la dramática historia de esta actriz

El bullying es un problema crónico, hace 20 años una famosa actriz ya lo sufrió en España mientras grababa siendo adolescente una serie. Nadie se escapa del terror de la sociedad, el hecho de hacer daño a los demás, en manada y usando las palabras o incluso las manos para conseguir que esa persona pierda autoestima y hasta la vida. La adolescencia y gran parte de la niñez pueden estar marcados por estos episodios en los que van por el más débil o aquel que es diferente, tal y como le pasó a esta actriz.

La dramática historia de esta actriz que sufrió bullying mientras grababa la serie más famosa de España

Sara Barsal estuvo en Socialité, la conocimos hace 20 años en el papel de la Yoli, la amiga de Teté en ‘Los Serrano’ que pasó verdaderas penurias durante su adolescencia. Tal y como ella misma ha reconocido, no ha tenido una vida nada fácil. Pese a la suerte de poder dedicarse a lo que le gusta y haber triunfado tan joven.

No todo es oro lo que reluce y a Sara como a muchas otras jovencitas sus compañeros le jugaron una mala pasada. Era la Yoli, una adolescente que acompañaba a Teté y era radicalmente distinta a ella. La amiga de la guapa de la clase y la protagonista, pero en su vida real no todo estaba tan pautado.

Tal como dijo Sara en el programa, confesando su dramática historia: “Yo venía de sufrir bullying en el colegio, no me metía la cabeza en el váter ni me pegaban, pero sí que me dejaban sola y sin amigas, venir de una situación así y hacer de fea y gorda en la tele…”. Un papel para que el no estaba preparada.

A esta situación que vivió en el colegio se sumó el hecho de empezar a ser famosa. Para una casi niña no fue fácil de sobrellevar, a pesar de que en ‘los Serrano’ eran toda una familia, no fue nada fácil empezar a trabajar en un papel que le costó asimilar a Sara. Según ella misma cuenta: «Las personas del equipo me explicaban que me iban a poner fea, pero que era un personaje, que no era la realidad, de hecho, me decían que les costaba encontrar unas gafas que me sentaran mal porque con todas estaba guapa, hicieron un gran trabajo»