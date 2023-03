La actriz española que deja a todos en shock con sus declaraciones: su dura experiencia

Esta actriz española dejó a medio país en shock con unas duras declaraciones sobre la dura experiencia de salir de los platós y volver a la vida real. La imagen de las actrices o presentadoras de televisión cambia mucho en la tele que, en la vida real, como el resto de los mortales. Un buen maquillaje, la ropa adecuada o un peinado que favorece siempre es un plus, pero hay días que salir de casa con la cara lavada y una coleta es una necesidad. Lo que le pasó a Inma Cuesta es realmente increíble.

Esta es la dura experiencia de esta actriz española que deja a todos en shock

Inma cuesta ha dejado a medio país en shock al realizar unas duras declaraciones en el podcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín, Estirando el chicle de Podium Podcast. La actriz se ha sincerado sobre lo qué sintió al encontrarse cara a cara con un problema que quizás nunca hubiera imaginado. Unas palabras que arrancan desde su propia familia y acaban en una persona que la dejó en shock.

Según Cuesta al llegar a su pueblo, su propia madre le indicó que: “Vamos a ir a la plaza a comprar y te van a ver con esa cara, con lo guapa que sales en la tele. Maquíllate…O ponte un tacón o péinate. Cosas que son como ‘no vaya a ser que bajes el listón que tienen”. Inma se quedó sin saber qué decir, pero decidió hacer caso de su madre que la conoce bien.

La realidad es que no es algo de Inma Cuesta, sino que la mayoría de series y películas venden una imagen que no es la del común de los mortales. Inma se levanta sin maquillaje y va a comprar con una simple coleta. Pero el comentario de su madr no fue el más cruel al que tuvo que enfrentarse al mismo pueblo, hubo otro de un hombre que la dejó sin habla y ha dejado a media España conmocionada.

La actriz disfrutaba de las fiestas de su pueblo cuando un hombre se le acercó para decirle que: “¿Cuál es el truco?». «Porque tú en la tele pareces un mujerón, tan guapa, tan tal…Y aquí, fíjate», añadió. «¡Como si fuera una mierda!”. Un comentario realmente muy duro de aceptar para la propia Cuesta y las presentadoras del Podcast que se quedaron también con la boca abierta.