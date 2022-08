Quién es Carolina Iglesias, la cómica del momento que está arrasando

Percebes y Grelos es el nombre artístico de Carolina Iglesias la cómica del momento que está arrasando, una joven con un gran futuro por delante. Desde Oleiros (Galicia) se traslado a Madrid para estudiar Lengua y Literatura españolas. En 2015 se matriculo en esta carrera no dudo en hacer brotar su verdadera pasión, convertirse en una cómica que destacó en el circuito de monólogos de la ciudad. Actualmente es la humorista más joven en grabar para Paramount Comedy en España, esto es todo lo que debes saber de Carolina Iglesias.

Carolina Iglesias: la cómica del momento

Gallega de nacimiento tomó su nombre artístico de dos palabras de su tierra, los percebes y los grelos son y serán un símbolo que quiso incorporar a su día a día. Amante de la Literatura y de la Lengua no dudó en dejar su Galicia natal para trasladarse a Madrid en donde se convirtió en todo un referente, no solo de los monólogos, también del colectivo LGTBIQ+.

Carolina Iglesias no duda en mostrar en las redes sociales su día a día con una mujer que vive alejada de los escenarios. Lara es su pareja, una organizadora de eventos que trabaja para una empresa de comunicación. Ambas forman una pareja consolidada que no duda ni un segundo en mostrar su amor. Se define como bisexual y afirma que no hay referentes de este tipo en la televisión actual.

Su peso y forma física le supuso un trauma durante la adolescencia, momento en que fue víctima de bullying. Reconoce que le gusta la literatura, por eso se matriculó en una carrera que no ha llegado a terminar. Carolina no contaba con tener trabajo y ese tiempo de menos le ha hecho replantearse su futuro académico. A pesar de no terminar la carrera, ha hecho varios cursos y sigue vinculada al mundo de las letras.

Esta milenial que estuvo detrás del chat de Operación triunfo es una humorista de corazón. Ha ganado varios premios gracias a su talento y colaboraciones que la han llevado hasta lo más alto. Pese a su edad ya se ha medido con los grandes y tiene el récord como monologuista más joven de Paramount Comedy España.

Es una mujer que se dedica en cuerpo y alma a lo que le gusta, consiguiendo seguidores y admiradores en cada una de sus publicaciones. Es imposible no reeirse con el sentido del humor que nos ofrece Carolina Iglesias en estado puro, una cómica con mucho futuro y talento.