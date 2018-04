Declaran dos testigos que advirtieron a los jugadores del Arandina que la niña era menor antes de los supuestos abusos

Nueva ronda de declaraciones en el caso Arandina en el juzgado número 1 de Aranda de Duero en el caso de los jugadores del equipo local investigados por una supuesta agresión sexual grupal a una menor de edad. Este viernes declaran dos nuevos testigos a petición de la defensa. Se trata de dos jóvenes amigos de los principales acusados con los que compartían un chat llamado “la troupe”.

Un chat que los expertos de la policía consiguieron recuperar analizando los teléfonos de los acusados meses después de la eclosión del caso. Son los días previos al día de los supuestos abusos, y el chat constata que al revés de lo que declararon los futbolistas, parece que ellos sí le hicieron propuestas de índole sexual a la joven, y comentaron la situación entre ellos en el chat. El principal problema para los acusados es el comentario que le hacen los amigos: “Pero tío, que tiene 15 años, no me jodas” El dato no les pareció importante y la conversación continuó salpicada de comentarios machistas hacia la menor. Sin embargo ese dato es el que les puede llevar a la cárcel durante ocho años, ya que es delito mantener relaciones con una menor de edad a sabiendas aunque ella lo consintiera. A favor de los jugadores cuenta que, tras mantener esas supuestas relaciones sexuales y comentarlas con todo lujo de detalles en el chat, los amigos vuelven a cuestionar la edad de la menor y los jugadores les responden que tiene 16 años. La defensa aprovechará para sembrar la duda sobre el chat ya que fecha las relaciones sexuales con la menor el día 23 y no el 24 de noviembre de 2017 que es cuando tanto la menor, como los acusados y los testigos han declarado que se cometieron los hechos. Con independencia de que se aclare el asunto de la fecha, la policía deja claro en sus informes que las relaciones existieron y que la chica a la que se refieren en el chat es efectivamente la denunciante. De hecho en audios rescatados de los teléfonos de los implicados la llaman directamente por su nombre.

Estos dos testigos, los más comprometedores, declararán a petición del abogado de la acusación Fernando García Puertas que representa a la víctima. Tres testigos más declararán éste viernes a petición de la defensa de los jugadores. Entre ellos una joven que vió supuestamente el día de los hechos y después de que estos ocurrieran, como la víctima saludaba a los jugadores al pasar por la puerta de un bar sin que pareciera muy afectada. La testigo, ex pareja del principal acusado no llegó a precisar el día en que ocurrió esto. La defensa de los jugadores también ha citado a un amigo de la víctima que se vió con ella en días posteriores a la presunta agresión ,con la intención de demostrar que no estaba muy afectada por los hechos. Por último, y a petición de fiscalía prestará su testimonio otro jóven al que la niña llamó por teléfono poco después de que ocurrieran la presunta agresión.