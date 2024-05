Las Campos no levantan cabeza: el nuevo enemigo que ha entrado en la guerra

¡Qué fuerte! Terelu Campos y Carmen Borrego han descubierto que tienen un nuevo enemigo: Jorge Pérez. Este último ha tomado posición al lado de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y sobrino de Terelu, creando así una nueva línea de tensión. Hay que recordar que Carmen no se habla con su primogénito desde hace unos meses. José María le acusa de haber vendido ciertos secretos familiares, algo que ella niega en rotundo. La colaboradora considera que detrás de este problema se encuentra Paola Olmedo, su nuera. Pero, ¿quién tiene la culpa y qué opina Jorge Pérez?

José María Almoguera ha estado distanciado de su madre en los últimos tiempos, provocando numerosas especulaciones y comentarios dentro y fuera de Telecinco. La falta de comunicación entre madre e hijo ha sido objeto de debates y análisis por parte de expertos y comentaristas y ahora le ha tocado el turno a Jorge. Recordemos que el influencer se hizo conocido a raíz de su participación en ‘Supervivientes’. Después empezó a colaborar en diversos espacios de Mediaset y en la actualidad es un rostro muy destacado, por eso sus palabras sobre el hijo de Carmen han generado tanta repercusión

«Ha sido una situación que se le ha ido de las manos, él no buscaba el daño que al final se ha creado, es una pena porque al final creo que salen todos perdiendo», ha declarado Pérez. Ha decidido opinar abiertamente sobre el tema, dejando claro que no ve con buenos ojos el comportamiento de Carmen Borrego. Hay que recordar que José María siempre ha presumido de ser una persona anónima y eso es precisamente lo que le echa en cara a su madre. No entiende que no haya respetado este deseo, por eso prefiere estar lejos de ella durante una temporada.

Los enemigos de la familia Campos

Jorge Pérez no es el único que ha tomado partido en contra de Carmen Borrego y Terelu Campos. Las famosas hermanas deben hacer frente a los comentarios que Pipi Estrada lanza desde ‘Fiesta’. El periodista mantuvo una relación sentimental con Terelu Campos que duró dos años y asegura que conoce todos sus secretos, por eso se permite el lujo de opinar sobre sus polémicas familiares. De hecho Pipi ha reunido información sobre la presentadora y asegura que le han despedido de un programa de TVE por su mal carácter.

«Terelu estaba pasando por una situación económica complicada. Muy complicada. Ha dejado de colaborar en el programa de ‘Mañaneros’. La han cesado, le han dicho que no continuaba», aseguró el colaborador de ‘Fiesta’. El medio ‘El Televisero’ amplió esta teoría publicando: «Las desaveniencias con los directores respecto al contenido que aportaba y la actitud que tenía con otros miembros del equipo».

Pipi Estrada insistió en que Terelu Campos iba a desaparecer de ‘Mañaneros’ porque no tenía buena relación con los responsables del espacio. La hija de María Teresa no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para dar un golpe en la mesa. «¡Que nadie os engañe! Esto que está diciendo este personaje en ese programa es no decir ni una verdad! Primero porque jamás ha tenido acceso a ninguna información familiar de nada! ¡¡MIENTE CON TODA SU CARA DURA!! ¡Qué vergüenza y que se incluyan no solo él!», escribió.

Edmundo Arrocet, el eterno rival

Edmundo Arrocet ha reaparecido para dar una serie de entrevistas que no han dejado en buen lugar a Terelu Campos. El cómico insiste en que su comportamiento con la familia de María Teresa ha sido impecable, por eso no entiende que Carmen Borrego y su famosa hermana tengan un mal concepto de él. Terelu ha reaparecido en ‘De Corazón’, el programa que presenta Jordi González en TVE y ha reconocido que estaba viviendo un momento realmente delicado.

«Mírame: no puedo más. Te prometo que no puedo más ya con todo. Ayer me levanté y dije: no puedo más. No hay tregua», le dijo Terelu a Anne Igartiburu, la otra conductora del programa. «¿Cuál es la gota que ha desbordado el vaso?», le preguntó. A lo que Campos respondió: «No es una gota. Cuando crees que es una gota, te viene una catarata. Cuando has achicado agua se vuelve a llenar. Yo hablo, me siento en un programa de televisión, pero eso no justifica el que no se te quite nunca el pie del cuello».

Terelu no entiende que Edmundo Arrocet esté siendo tan injusto con su madre. Tampoco consiente que la hija de Edmundo haya visitado varios programas hablando mal de su familia, pues cree que todas Campos han sido muy honestas con ella.

«Es todo, no es una cosa sola. Personas que hablan de ti que no te han visto en tu vida, que no has tenido ni una conversación ni siquiera telefónica… ¿cómo se comprueban cosas ahora si yo no estoy, y soy la otra protagonista? No se puede comprobar. Yo no tengo medios para que alguien no diga lo que le dé la gana y como le dé la gana. No puedo parar eso, no tengo el poder para evitar que alguien se siente y se invente una vida», responde la comunicadora cuando le preguntan por el origen de su crisis personal.