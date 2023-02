Esta actriz de La Que se Avecina puede presumir de hijo, todo un hombre que prácticamente ha crecido ante las cámaras. Alex es el nombre de este joven que supone el gran éxito de Eva Isanta más allá de su papel de actriz, también triunfa como madre. En el plano profesional esta mujer ha disfrutado de un trabajo constante, en gran medida gracias por una dedicación plena a una actividad que le ha servido para ser una de las caras conocidas de la televisión y el cine. Su vida personal es igual de exitosa.

Así es el hijo de esta actriz de La Que Se Avecina

Eva Isanta es la actriz de La Que se Avecina que tiene un hijo de 20 años. Después de que en la ficción representará una madre y escritora de familia numerosa, en la vida real, Eva es una gran madre. Tiene un hijo llamado Alex que sorprende al verle al lado de su madre, parecen casi hermanos.

El también actor Rafael Rojas es el padre de Alex. Eva y Rafael fueron pareja durante más de 20 años. Una cantidad de años durante los cuales nacería su primer y único hijo. La relación no funcionó por lo que la pareja se rompió en 2015. Por aquel entonces Alex era aún un niño, pero supo aceptar que sus padres deben ser felices y que hay siempre una gran familia esperándole, aunque no sea junta.

Como no podía ser de otra manera, Alex es también actor, como su padre y madre. Debutó en un cortometraje que protagonizó junto a su progenitora. Un hecho que seguramente llena de orgullo a Eva que puede presumir de hijo de 20 años que ya tiene las ideas muy claras y sabe perfectamente qué es lo que quiere.

Cuando Alex cumplió 18 años Eva le mandó un bonito mensaje en redes sociales: «Gracias por enseñarme tanto. Gracias por ser siempre tan único y auténtico. Te quiero y admiro, ser maravilloso: sobre todo por ser siempre tan tú. No dejes de crecer». Para que no influya en su carrera no aparece en ninguna foto actual.

De esta forma el hijo de Eva Isanta puede trazar su propio camino profesional, sin influencia alguna de sus padres. Es un joven de lo más independiente que quiere triunfar por si mismo sin ayuda de nadie, solo con su propio talento que seguro que tendrá mucho.