«Soñaba con matar a mi padre»: el helador mensaje de un famoso en un plató de televisión

María Patiño realizó una de las entrevistas más duras de su carrera, entrevisto al hijo de un famoso en un plató de televisión que reveló un inquietante secreto. La presentadora que está sustituyendo a Jorge Javier Vázquez desde las vacaciones de Navidad, afrontó uno de los peores momentos de su vida, al escuchar unas palabras que ninguna madre querría jamás descubrir. Un secreto a voces en una familia rota cuyo hijo se vio perjudicado por la actitud de sus padres en un momento complicado de su vida.

El helador mensaje de este famoso en televisión

El hijo de María Jiménez relata el infierno que vivió de pequeño: "Mi madre era una mujer maltratada" https://t.co/cDWQDdnHjt — Deluxe (@DeluxeSabado) January 15, 2023

Alejandro Jiménez, hijo de María Jiménez y Pepe Sancho, estuvo en el plató de televisión del programa que presenta María Patiño. Allí hablo de la separación de sus padres, dejando muy claro todo lo que había vivido. Fue un Deluxe de lo más tenso con una serie de frases que han pasado a la historia.

Hablo directamente de los malos tratos que sufrió su madre. Un secreto a voces que aumentó la tensión en el plató. “Mi madre no es fácil, pero mi padre tampoco. Era una relación difícil” dijo Alejandro que optó por estar al lado de su madre a la hora de testificar. La justicia tuvo de actuar ante un episodio que podría haber acabado en tragedia para esta familia.

Otro de los elementos que trato Jiménez en vivo y en directo fue la infidelidad de su padre. Según afirmo: “Yo me siento como que le he delatado, pero yo no soy quien se ha acostado con otra en la casa de su mujer». Explicó cuando se encontró a su padre con otra, algo que le marcaría para siempre.

Pepe Sancho falleció a causa de un cáncer. El día de su muerte, Alejandro lo perdonó. Hizo las paces con este hombre que según dice él: “Yo soñaba que lo mataba a golpes. Le tenía odio por muchos aspectos. Eres un crío y no lo entiendes”. La infancia y adolescencia de Jiménez estuvo marcada por los hechos que había vivido en su casa.

Alejandro también acabó reconociendo que: «Tengo más sentimiento de odio por haberme dado de lado a mí que por el maltrato. Tengo sentimiento de odio hacia él, pero por el rechazo que me ha hecho personalmente”. El tiempo no le devolverá a un padre que lo rechazó, pero podrá ir olvidando esa parte de su vida.