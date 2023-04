Shakira no se corta y responde a Gerard Piqué: el zasca todavía suena en Barcelona

Que Shakira y Gerard Piqué no se pueden ni ver no es ningún secreto ni puede causar sorpresa, pero que el culebrón entre ambos, aun con la colombiana ya poniendo rumbo a Estados Unidos, siga dando más episodios por sus disputas sí que es susceptible de alarmar a seguidores y medios de comunicación. Después de las últimas palabras de Piqué, criticando, según parece, a Shakira aunque sin mencionar su nombre, la colombiana ha reaccionado mostrando máximo orgullo por lo que es suyo.

La clave la tenemos en el último tuit de Shakira, y por ahí, desde el final, podemos empezar a hilar una historia que no es si no un nuevo enfrentamiento entre dos personas que pasaron del amor al odio en un paso –como recuerda la intérprete en la letras de las BZRP Music Sessions #53–. La publicación más reciente de la artista de Barranquilla en la red social mencionada dice lo siguiente. «Orgullosa de ser latinoamericana», en un mensaje que comparte con sus seguidores, casi 54 millones en Twitter, junto con todas las banderas de los países considerados como tal.

Podríamos hablar sólo del orgullo de Shakira por su territorio, ahora que además va a mudarse a Estados Unidos, donde podrá estar más cerca de los ‘suyos’, pero curiosamente, este comentario surge a colación de unas palabras de Gerard Piqué en las que el ex jugador del Fútbol Club Barcelona criticaba que los fans de la artista nacida en Barranquilla habían lanzado beef contra él por el mero hecho de separarse de Shakira.

«Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que llegué a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella…», comentaba Piqué en una charla reciente en el canal Jijantes, de su compañero en la Kings League, el streamer Gerard Romero. «No me importa nada, es cero, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots», continuaba Piqué, se entiende que de forma más genérica y sin aludir solamente a los sudamericanos, quienes sin embargo se han sentido ofendidos por lo que ha comentado el ex de Shakira.

Piqué, ‘peleado’ con Sudamérica

El fandom de Shakira es muy, muy amplio, como se demuestra con los millones de seguidores que tiene en las redes sociales, y en gran medida llegan de Sudamérica, donde la cantante tiene sus raíces –nació en Barranquilla, Colombia– y ha pasado gran parte de su vida antes de mudarse a España y a Estados Unidos. La supuesta infidelidad de Piqué con la que es su actual pareja, Clara Chía Martí, en los tiempos en los que aún estaba con Shakira han resultado imperdonables para los fans de esta, quienes han proferido ataques a Piqué que denunció el propietario de Kosmos Global Holding, causando una nueva polémica dentro de un culebrón que parece no acabar nunca.