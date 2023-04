Shakira está que rabia con Piqué: estalla con la nueva ‘niñera’ de sus hijos

Shakira ha manifestado su rabia ante la nueva ‘niñera’ de sus hijos, no ha podido más y ha estallado contra Gerard Piqué. No hay separaciones fáciles y menos las que se producen frente a las cámaras. Todo el mundo sabe lo qué ha pasado entre Shakira y Gerard Piqué, la llegada de Clara Chía lo cambió todo y pone en riesgo la propia relación de respeto que la ex pareja debería tener por el bien de sus pequeños. El último punto que ha hecho rabiar a Shakira es la persona que cuida de sus hijos.

Estalla Shakira contra la nueva ‘niñera’ de Piqué que cuida de sus hijos

Sasha y Milán son los más afectados por la separación de sus padres, ya nunca volverán a estar bajo el mismo techo toda la familia junta y eso es difícil de asimilar para cualquier niño. Ellos están acostumbrados a vivir situaciones que quizás otros no han tenido la suerte o mala suerte de vivir, aunque lo de estos días les ha hecho bastante daño.

Tendrán que dejar su Barcelona natal y poner rumbo a Miami, separándose de todo lo que ha conocido, pero también deberán acostumbrarse a no siempre tener lo que quieren. Querer ver a mamá y estar con papá, o viceversa es algo que puede suceder. Para el pequeño Sasha es duro dejar a su madre sola y eso es algo que a Shakira le rompe el corazón.

La cantante colombiana ha tenido que ver que en el evento de la Kings League, uno de los proyectos de Gerard Piqué, quien cuidaba de sus hijos era Clara Chía. La joven está ejerciendo de amiga de su padre y lo hace estando muy pendiente de los pequeños. Shakira ha estallado ante unos cuidados que quizás no esperaba que se produjesen.

El hecho de que los pequeños conozcan a Clara Chía no es algo nuevo, especialmente sabiendo que es la novia o amiga especial de su padre, Gerard Piqué. Pero ejercer de madrasta y cuidarlos ya es otra cosa. A ojos de todo el estadio Clara Chía, Gerard Piqué, Sasha y Milán eran una familia.

Algo que ya no volverán a ser con Shakira de protagonista. Saber que sus hijos se lo pasan bien y disfrutan con una Chía que parece que tiene dotes de madraza no ha sentado nada bien a Shakira.