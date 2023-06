La seria decisión de Malú y Albert Rivera que cambiará todo en la pareja

¿Qué hay de cierto en los rumores que circulan sobre Malú y Albert Rivera? La cantante está cansada de estar siempre en boca de todos y ha pensado que la única opción que le queda es guardar silencio. ¿Ha hecho bien? Un conocido medio ha hablado con una fuente cercana y gracias a esta información sabemos qué planes tiene la pareja. Antes de desvelarlos debemos tener en cuenta un aspecto. Muy poca gente ha confiado en esta relación. Las teorías llevan mucho tiempo en circulación y ellos no se han pronunciado.

Malú quiere ser conocida por su música y no admite que nadie hable de su vida sentimental. Esa es la razón por la que evita el tema en todas sus entrevistas. Sin embargo, tiene muchos amigos en la prensa que se encargan de trasmitir la verdad. Por ejemplo, el periodista Luis Rollán explicó por qué no pasó las últimas vacaciones al lado de Albert Rivera. Estuvieron juntos un tiempo, pero el abogado no pudo quedarse hasta el final por compromisos profesionales.

La decisión que ha tomado la pareja

Albert Rivera se sinceró en una entrevista televisiva y habló de su relación con Malú, pero dejó claro que no pensaba volver a tocar el tema. Asegura que para él es algo más normal de lo que parece. Se conocieron, se enamoraron y empezaron una relación. Promete que entiende la labor de la prensa, pero no quiere participar en ningún juego. Por eso ha tomado una decisión: no volver a confirmar ni a desmentir ningún dato. Una fuente cercana ha hablado con ‘El Español’ y ha dejado claro que no hay nada de cierto en las últimas teorías que circulan por la red.

“Si su relación tuviera que basarse en las publicaciones de amor en redes habrían roto al día siguiente de comenzar. Son una pareja normal y corriente, con sus cosas, pero no hay de qué preocuparse”. Esta fuente desmiente todos los rumores. Ni han estado en crisis ni han estado al borde de la ruptura. Es cierto que se les ha visto por separado en varias ocasiones, pero no hay ningún motivo oscuro. Ambos tienen agendas apretadas y no pueden estar todo el rato juntos. Albert Rivera está iniciando un nuevo proyecto que le roba demasiado tiempo.

La frase más importante de Albert Rivera

Malú, antes de empezar una entrevista, deja claro que los temas personales quedan fuera. Se ha ganado el respeto de la prensa, por eso ningún reportero le pone en compromisos. Albert Rivera también se lleva bien con los periodistas, pero a él sí que le han preguntado en varias ocasiones. “Si algo nos caracteriza a nosotros es nuestra discreción”, desveló en una ocasión. Ha dejado claro que no quiere entrar en determinados conflictos porque sabe que no benefician a nadie.

¿Cómo se encuentra Malú?

La cantante lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del espectáculo y se ha puesto un escudo que le protege de todas las críticas. Sobre todo en asuntos relacionados con su vida privada. También es cierto que tiene amistad con varios periodistas que se encargan de desmentir los rumores que no le dejan en buen lugar. Sus amigos insisten en que nunca ha tenido problemas sentimentales con Albert Rivera. Malú está bien y sabe que la verdad siempre termina viendo la luz.