La señal de tráfico más desconocida que te puede acarrear un multazo

Conocer bien las señales de tráfico es algo esencial cuando se conduce y aunque estas se suelen aprender cuando nos sacamos el carnet de conducir, nunca está de más repasarlas porque a veces puede que alguna cambie o que se introduzcan nuevas. Puede también que al no verlas constantemente las acabemos olvidando por completo y de hecho existe una señal de tráfico que parece ser la más desconocida de todas y que te podría acarrear una buena multa si no la sabes interpretar y te la saltas o no haces lo correcto cuando te encuentras con ella.

La señal de tráfico más desconocida de todas

El Reglamento General de Circulación reconoce más de 400 señales de tráfico, pero también un informe del 2021 por parte de Afasemetra, asociación en defensa de la seguridad vial y la movilidad, desvelaba que existen otras 125 señales de tráfico que no están reconocidas por ninguna guía oficial y por tanto son desconocidas por prácticamente la totalidad de los conductores. Incluso las reconocidas suelen hacer dudar a los conductores, pero si existe una que pocos conocen bien es la que ahora te mostramos. ¿Sabes a qué se corresponde?

¿Qué significa esta señal?

Se trata de la S-28 que es una señal que indica que estamos en una calle residencial, de modo que es una vía en la que se debe dar preferencia los peatones. En dichas zonas se aplican normas que se relacionan con la velocidad (el máximo es de 20 km/h) y con el hecho de pararen el caso de que veamos a cualquier peatón que como ya hemos dicho tiene preferencia y además puede utilizar toda la zona de circulación.

Unas zonas señalizadas del modo en el que vemos en la imagen porque también se corresponde con áreas en las que están autorizados los juegos y los deportes están, así como el usos de bicis, monopatines y patines. Sin embargo a pesar de todas estas preferencias, también hemos de saber que estas zonas los peatones no pueden molestar o estorbar gratuitamente a quienes conducen. Tampoco está permitido aparcar en estas zonas a no ser que veamos otra señal que sí lo indique.

Ya sabemos ahora qué significa esta señal que posiblemente nunca antes habías visto. Seguro que habrás entendido lo explicado pero en caso de que no sea así puede que te quede más claro con este vídeo que se viralizó hace poco en TikTok en el que un profesor de autoescuela le explicaba claramente a su alumno qué hacer delante de esta señal: «utilízalo como si fuera un paseo de peatón gigante».