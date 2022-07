El secreto mejor guardado de las Campos: el hermano oculto de Terelu y Carmen Borrego

Terelu Campos y Carmen Borrego tenían muy claro desde pequeñas que su trabajo estaba en la televisión. Sin embargo, esta decisión conlleva consecuencias y no todas son positivas. Entre las peores está la de no tener secretos, perder para siempre la vida anónima y asumir que todo, tarde o temprano, va a salir a la luz.

Esta vez, se trata de una información que no solo ha dejado con la boca abierta a las propias protagonistas, que no imaginaban jamás que esto saliera a la luz, sino a la opinión pública, que no da crédito.

El hermano secreto de las Campos

Al parecer, ninguna de las hijas de María Teresa Campos, ni la propia periodista, han hablado jamás de este hombre. Se trata de José María Borrego, tiene 59 años y aunque muchos lo han calificado como “secreto” se trataría del hermano mayor “anónimo” de las Campos.

Carmen Borrego y Terelu lo conocieron en el año 2000, y aunque actualmente no mantienen una estrecha relación debido a problemas personales del pasado, sí han reconocido a sus más íntimos la existencia de su hermano.

«Se avergüenzan de él»

Después de tantos años en televisión, resulta extraño que ni Terelu ni Carmen, ni la propia María Teresa Campos, hablaran de él. Uno de los mayores enemigos del clan, Antonio David Flores, fue el encargado de hacer público el perfil de este hombre.

Aseguró que «Terelu y Carmen se avergüenzan de su hermano mayor». Al parecer, José María es fruto de una relación anterior al matrimonio con María Teresa Campos, algo poco agradable para la presentadora.

Según el ex guardia civil, «dejaron de hablarse; un reloj de su padre fue motivo de discusión. Se trata de un reloj que las hermanas querían y que el hermano no les quiso dar».

«Al hermano le molestó muchísimo que, cuando su madre murió, ellas solo enviaran una corona de flores. No se personaron en el cementerio, y eso que estaban en Málaga», explicó Antonio David.

Así es José María Borrego

Desde que se hicieran públicas está declaraciones, nunca más se ha vuelto a hablar de José María. Se desconoce dónde se encuentra, a qué se dedica y cuántos hijos tiene.

Aunque son varios medios los que aseguran que su vida es «un poco delictiva», José María ha preferido mantenerse al margen de cualquier cámara de televisión.

«Ha estado en la redacción donde trabajaba María Teresa, en las fiestas familiares, en el bautizo de Alejandra Rubio, en la primera comunión de Carmen…», explicaban otros medios de comunicación.