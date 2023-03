El secreto más íntimo de Pablo Urdangarin: así es su vida después de independizarse

No hay vuelta atrás. La vida de Pablo Urdangarin cambió cuando la revista ‘Lecturas’ descubrió que su padre tenía una presunta amiga especial llamada Ainhoa Armentia. Los reporteros se revolucionaron, intentaron hablar con los protagonistas y como no consiguieron nada probaron suerte con Pablo. El joven sorprendió a todos con una educación que fue aplaudida de forma unánime. Dio la cara y explicó brevemente cuál era la situación de su familia. Desde ese momento se convirtió en una estrella y ahora todos los medios están pendientes de sus pasos. Tanto es así que varios programas de Telecinco no han parado hasta descubrir su secreto más íntimo.

Pablo Urdangarin, según ‘Socialité’, el espacio que presenta Nuria Marín en Telecinco, ha encontrado el amor. Lo cierto es que existen fotos besándose con una chica en una tienda de Barcelona. El portal ‘Vanitatis’ ha publicado este material. Sin embargo, él no ha confirmado que tenga nueva novia. Es más, algunos colaboradores de Telecinco aseguran que está “jugando a dos bandas”. La periodista Alexia Rivas contó en ‘Ya es mediodía’ que el joven tenía varias pretendientas. Supuestamente se está dedicando a disfrutar de su popularidad.

Pablo Urdangarin vive con compañeros de piso

Pablo está relativamente desvinculado de sus padres. Vive solo en Barcelona, en un piso muy amplio situado en la calle principal del barrio San Joan de Espí. Comparte la vivienda con varios amigos y entre todos pagan 1.500 euros. Según ha salido publicado, la infanta Cristina está tranquilo porque sabe que su hijo lleva unas costumbres muy disciplinadas.

De hecho su piso está muy cerca de ciudad deportiva del Barça, donde ejerce de jugador de balonmano. Le han hecho muchas propuestas para romper su silencio, pero él considera que lo mejor es seguir centrado en el deporte. Pasa gran parte de la semana estudiando y entrenando, al menos eso es lo que cuentan en los diferentes programas de Telecinco.

El hijo de Iñaki Urdangarin decidió independizarse. Los expertos en Casa Real aseguran que tomó el mejor camino porque la situación familiar ya empezaba a ser delicada cuando se instaló en Barcelona. Ha pasado inadvertido hasta que la revista ‘Lecturas’ sacó a la luz la existencia de Ainhoa Armentia. Lo cierto es que lleva una vida completamente tranquila y nunca ha protagonizado ningún escándalo. Tiene un carácter bastante distinto al de sus primos Victoria y Froilán. Los hijos de la infanta Elena no disfrutan de una buena relación con los periodistas y su reputación es mejorable.

La casa de Pablo tiene piscina

El nieto de don Juan Carlos sabe perfectamente que pertenece a una familia muy mediática y evita cometer cualquier error. Es un rostro bastante quiero, pero eso no quiere decir que este exento de las investigaciones de la prensa. De momento solamente ha sido noticia por su vida sentimental. La prensa ha analizado su vivienda al detalle. Primeramente recibió críticas, pero después la situación se ha calmado. En realidad es un piso muy común para los estudiantes de Barcelona. Pablo tiene una habitación para él solo y baño privado. El único lujo es que la vivienda tiene una piscina comunitaria.

Según ha salido publicado, la vida de Pablo Urdangarin en Cataluña corre a cuenta de su madre. La infanta Cristina es la que se encarga de sufragar los gastos derivados de la educación de sus hijos. También se ha llegado a decir que doña Sofía también contribuye porque está preocupada por sus nietos, pero este último dato no ha sido confirmado por fuentes oficiales.