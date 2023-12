Sale a la luz el que podría ser el motivo de la ruptura entre Laura Escanes y Álvaro de Luna

La ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna está dando mucho de que hablar. La modelo insiste en que la historia de amor ha finalizado en términos amistosos, pero cada vez son más los que insinúan que no es completamente sincera. Sin embargo, ella no le tiene miedo a nada y en más de una ocasión ha lanzado mensajes a través de las redes sociales que dejan en evidencia cuál es la realidad que está atravesando. Ha insinuado la causa de la separación, a pesar de que no ha tratado en tema en profundidad para proteger la intimidad del cantante.

Laura Escanes considera que su vida es mucho más complicada de lo que parece, por ese motivo da la callada por respuesta cuando sus detractores le acusan de tener un trabajo sencillo. Expone una parte de su vida en las redes sociales y ha tenido que pagar un precio muy caro por ello. Álvaro de Luna nunca se ha sentido cómodo siendo el centro de la noticia y la presión a la que se ha visto sometido a raíz de su noviazgo con Laura ha terminado pasando factura.

El posible motivo de la ruptura

Laura Escanes ha insinuado que su situación mediática y familiar no ha sido compatible con la relación que mantenía con Álvaro de Luna. «Me he puesto a pensar en mi vida. Hacía una reflexión con unos amigos y siento que con la edad que tengo… 27… estado civil: divorciada, una hija… siendo conocida y la poca privacidad que hay a veces… siento (aunque para mí no es así) que esas mochilas que forman parte de lo que soy y de mi vida… pesarán siempre mucho a cualquier persona que se acerque a mi», ha confesado en un ataque de sinceridad.

La creadora de contenido ha hecho todo lo posible para tener una buena conexión con Risto Mejide. Recordemos que son padres de una hija preciosa y han puesto el bienestar de la menor por encima de todo. Ahora solamente hace falta saber la razón por la que Laura vuelve a estar soltera y ese es el motivo por el que todo el mundo está tan pendiente de ella. Todo hace pensar que su fama le ha jugado una mala pasada y ahora está pagando las consecuencias.

Laura Escanes da unas declaraciones importantes

Laura siente «como que alguien ve todo lo que significa conocerme y huye de eso. Asusta. Huye de mi vida para no complicarse la suya. Porque es mucha carga y no le corresponde o porque se le hace grande, porque tal vez es mejor con alguien que no haya tenido hijos previamente porque ya vengo quemada… yo qué sé. Y lo entiendo». Siguiendo estas palabras, Álvaro de Luna habría escapado de los compromisos que genera estar con la influencer.

Laura se ha sincerado

La exmujer de Risto Mejide sí le ha contado la verdad a sus amistades, pero prefiere guardar silencio en público ante ciertas situaciones. «Es una reflexión sin más que he compartido muchas veces con amigas mías en situaciones similares y que estoy segura de que muchas de vosotras también lo habéis alguna vez». Mientras tanto, Álvaro se mantiene al margen. Piensa que la única manera de no verse salpicado por ningún escándalo es no pronunciarse sobre su mediática ruptura sentimental.