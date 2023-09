Laura Escanes habla de su maternidad con Álvaro de Luna

La relación de Laura Escanes y Álvaro de Luna atraviesa un momento mágico. Han tardado mucho tiempo con confirmar el romance porque ninguno quería convertirse en noticia por este motivo. Sin embargo, la verdad solo tiene un camino y se han dado cuenta de que hay que sincerarse cuanto antes. La creadora de contenido ha explicado que intentó mantener el secreto porque no quería que nada se estropease, pero promete que siempre se ha sentido muy orgullosa de su noviazgo.

Laura Escanes ha dejado claro que su relación con Risto Mejide no es mala, entre otras cosas porque tiene una hija de cuatro años en común. En su momento se especuló con la posibilidad de que hubiesen acabado debido a una tercera persona, pero no es así. Simplemente se dieron cuenta de que iban a ser más felices por separado. No obstante, continúan en contacto y han acordado que mantendrán una bonita amistad.

Laura Escanes no descarta volver a ser madre

Laura ha vivido con Risto Mejide algunos de los momentos más importantes de su vida, como quedarse embarazada y ser madre. No descarta repetir la experiencia al lado de Álvaro de Luna, pero de momento quiere disfrutar de la etapa que están viviendo. “Este verano ha sido muy bonito, ya lo habéis visto. Después de que me subiera al escenario en su concierto me agobie bastante, pero todo bien. En ese momento no sabíamos que iba a ser tan viral y cuando nos bajamos del escenario nos dimos cuenta”, comenta durante un evento.

La pareja ha protagonizado una de las escenas más famosas del verano. Álvaro le dedicó una canción en pleno concierto, le subió al escenario y se la cantó delante de todos sus fans. Los comentarios no se hicieron esperar y Laura reconoce que le causó un gran impacto, pues no esperaba que sucediera algo así. Más adelante ha explicado que no descarta volver a ser madre. Eso sí, pide tiempo y “paciencia”.

Álvaro de Luna adora a la hija de Laura

“Roma está fenomenal, yo tenía un poco de miedo porque después de tres meses de vacaciones no sabía cómo iba a reaccionar. Pero es muy pequeñita todavía, tiene cuatro años, así que a ver cómo van las semanas siguientes que luego son las que se complican. Se lleva muy bien con Álvaro, se adoran y para mí eso es lo más importante”, ha explicado Escanes delante de los micrófonos de una conocida agencia. Según cuenta, el cantante adora a su hija y eso le hace plantearse una nueva maternidad.

La influencer responde a la gran pregunta

Laura Escanes insiste: “Álvaro y Roma son compañeros de juego y se quieren muchísimo. Él es muy niñero y se lo pasa pipa con la niña, así que yo estoy encantada”. Un reportero, al ver que estaba entusiasmada, le ha preguntado por sus intenciones de volver a ser madre. “Bueno lo de ampliar la familia ya se verá, la vida es muy larga, no tengáis prisa”, ha respondido con una sonrisa.