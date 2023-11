Sale a la luz el dineral que gana esta famosa de Telecinco por subir sus fotos a OnlyFans

Una famosa de Telecinco está teniendo problemas con su madre debido al último trabajo que está realizando en las redes sociales. Hablamos de Gema Aldón, quien se hizo conocida gracias a su vínculo con la familia de José Ortega Cano. Es hija de la diseñadora Ana María Aldón y ha participado en ‘Supervivientes’. Pero, ¿cómo se mantiene? Después de salir del famoso concurso aseguró que quería invertir el dinero que había ganado en montar su propia funeraria. Ha estudiado tanatopraxia, de hecho esta formación la pagó Ana María, por eso la colaboradora quiere que su primogénita intente cumplir sus objetivos.

Sin embargo, Gema Aldón se ha dado cuenta de que vender fotos en OnlyFans es mucho más rentable, así que ha cambiado de planes en el último momento y se ha registrado en la famosa plataforma para adultos. Este gesto ha desatado una guerra entre madre e hija que parece no tener final. La joven ha concedido unas declaraciones asegurando que Ana María está «chapada a la antigua» e incluso ha desvelado cuánto gana todos los meses gracias a este negocio.

El dinero que gana Gema Aldón en OnlyFans

Gema Aldón tardó mucho tiempo en aparecer en los platós de Telecinco y siempre ha presumido de ser una mujer completamente independiente. Esa es la razón por la que ha intentado desvincularse de la familia de José Ortega Cano. No obstante, en Mediaset le hicieron una oferta para contar su experiencia al lado del torero y pensó que la única opción que tenía era aceptarla. A partir de ese momento empezó a conectar con el gran público y poco a poco le fueron ofreciendo proyectos.

Gema se ha hecho un rostro muy conocido y ha aprovechado su tirón mediático para triunfar en OnlyFans. ¿Cuánto dinero gana? Ella misma ha respondido a esta pregunta durante una charla con ‘Socialité’, programa presentado por Nuria Marín y María Patiño. «Me está yendo súper bien, gano unos 3.000 euros semanales y lo declaro todo», dice con orgullo. El problema es que ha aprovechado esta intervención para volver a atacar a su madre.

Gema Aldón manda un mensaje a su madre

La joven está encantada con su experiencia en OnlyFans. «Me ha cambiado todo, tanto monetariamente como personalmente porque he encontrado en mí una sexualidad y un erotismo que no sabía», comenta al respecto. Por eso no entiende que Ana María Aldón no esté con ella en este proyecto. Gema piensa que su madre es demasiado antigua, a pesar de que aparenta todo lo contrario. «Tenemos que partir de la base de que mi madre es una monja. No le hace gracia por su mentalidad, es más mayor», comenta con contundencia.

La otra guerra de Gema

Dejando a un lado su perfil en la citada red social, Gema Aldón tiene otra guerra abierta contra Ana María. La diseñadora ha anunciado que quiere casarse con Eladio, el empresario asturiano que le robó el corazón después de su separación de José Ortega Cano. Su hija no entiende que dé este paso tan pronto y cree que se está equivocando. «Todavía no tiene fecha, ¿no? Si se quiere casar, pues que se case, muy bien», comenta con cierto desinterés cuando le preguntan sobre esta polémica.