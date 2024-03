De Rocío Osorno hasta Lola Lolita: las influencers con más relevancia del momento

La industria del espectáculo ha cambiado mucho en la última década. Las plataformas digitales han hecho que muchos jóvenes alcancen la fama y se conviertan en creadores de contenido muy importantes. Por ejemplo, María Pombo empezó publicando fotografías en Instagram y ha acabado posicionándose como una de las empresarias más punteras de nuestro país. Tiene a sus espaldas varios negocios rentables, colabora con firmas de alta gama y organiza sus propios festivales de música. Todo esto le ha situado en una posición muy favorable, aunque no es la única que está en lo más alto. A continuación vamos a dar seis nombres, seis nombres que son los que más suenan desde que Instagram y TikTok han monopolizado las redes sociales.

Lola Lolita, Sofía Surferss, Violeta Mangriñán, Gemma Pinto, Sara Baceiredo y Rocío Osorno son las influencers del momento. Si sumamos los seguidores que acumulan en Instagram cada una de ellas obtenemos un resultado de más de 10 millones de usuarios. Pero esto no es nada si acudimos a TikTok, plataforma donde nacieron algunos rostros como Lola Lolita o Sofía Surferss. Entre las dos suman un total de 20 millones de fans y esto se traduce en una influencia incomparable. Tanto es así que algunas de estas celebridades han terminado dando el salto a la gran pantalla, aunque en ocasiones ha sucedido todo lo contrario.

Violeta Mangriñán empezó trabajando en Telecinco, concretamente probó suerte en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, programa al que acudió para encontrar el amor. Gracias a este proyecto inició una historia con Julen Guerra, pero después se fue a ‘Supervivientes’ y descubrió que sentía algo especial por Fabio Colloricchio. En la actualidad tiene dos hijos con él y forman una bonita pareja. Violeta ya no depende de Mediaset, de hecho hace unas semanas dio unas declaraciones que sembraron un gran revuelo. Se olvidó de sus orígenes y criticó a aquellos famosos que concursaba en ‘Gran Hermano VIP’, sin tener en cuenta que ella ha nacido de un reality muy similar.

El éxito de Lola Lolita

Lola Lolita, a diferencia de Violeta Mangriñán, sí empezó a trabajar directamente en las redes sociales. En concreto tenía un perfil en Musical.ly, una plataforma muy parecida a TikTok. Grababa vídeos bailando e interactuaba con sus seguidores, así que poco a poco fue formando un ejército que en la actualidad no deja indiferente a nadie. En una de sus últimas entrevistas reflexionó acerca de sus orígenes y aprovechó para aclarar qué era lo que más le gustaba de su trabajo.

«Lo que más me gusta de mi día a día es poder trabajar con marcas que llevo utilizando desde pequeñita y conocer a grandes artistas que son mis ídolos», empezó diciendo Lola. A sus 21 años es una auténtica estrella y el público cada vez quiere saber más cosas sobre ella. «Para inspirarme a la hora de crear contenido, siempre recurro a las propias redes sociales, porque para entender la aplicación hay que pasar mucho tiempo en ella (y cotillear también a otros creadores de contenido). O sea, que invierto muchísimas horas consumiendo redes. De hecho, el mayor tiempo que he estado desconectada ha sido mientras dormía».

La hermana pequeña de Lola Lolita

Sofía Surferss, hermana de Lola Lolita, se dio cuenta de que había futuro en las redes sociales y apostó por el mismo proyecto que la influencer. Sofía tiene 20 años y poco a poco ha ido ganando repercusión mediática hasta alcanzar una posición favorable, pero lo mejor es que ha recorrido este camino sin perder su habitual sonrisa.

«A mí lo que más me divierte es la oportunidad de poder ir a eventos de marcas que he admirado toda mi vida. Incluso estar aquí ahora mismo es algo brutal. Y lo que más respeto me da es el propio poder de influencia que tenemos en nuestros seguidores. Hablo en plural porque creo que es una gran responsabilidad de todos los creadores de contenido», responde cuando le preguntan por su experiencia como creadora de contenido.

Los valores de Rocío Osorno

Rocío tiene 36 años y por edad disfruta de una experiencia mucho más dilatada, así que tiene claros cuáles son sus valores. En primer lugar quiere proteger a su familia, pues conoce la cara B de la fama y sabe que implica muchos riesgos. «Con lo que más comprometida estoy en mi día a día es con mi familia. Soy una persona muy familiar, aunque a veces en mi contenido no se vea tanta dedicación. Soy muy de estar con mis padres, con mi hermano, con los niños, evidentemente. Y si tengo un hueco, mucho más que salir con amigos e ir de copas, prefiero estar en casa tranquila con mi familia, con los míos», empieza diciendo cuando reflexiona sobre su trayectoria.

Y añade: «Soy una persona muy constante, muy trabajadora. También soy muy intensa en el trabajo y yo creo que por eso he conseguido lo que he conseguido, porque me focalizo mucho en ello y sacrifico gran parte de mi vida».