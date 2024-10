Roberto Brasero pone fecha de fin al ‘veroño’ y pone fecha a la llegada de las «dos cara del otoño»

Pone fecha al fin del ‘veroño’ Roberto Brasero que no duda en mostrarnos las dos caras del otoño. Estamos viviendo unas jornadas que nada tienen que ver con lo que dejamos atrás, pasamos de una situación que puede llegar a ser complicada en todos los sentidos. Una opción de lo más recomendable que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días que tenemos por delante. Ya debemos empezar a prepararnos para lo que estamos a punto de vivir en estas próximas jornadas.

El tiempo empieza a darnos más de una alegría inesperada. Este fin de semana vamos a vivir un cambio de ciclo.

Estos días pasados hemos tenido que hacer frente a una situación poco común.

De las altas temperaturas de días anteriores, pasamos a una nueva realidad. De un verano o un otoño de lo más tranquilo que hasta la fecha no había dado señales de cambio, pasamos a una situación radicalmente nueva.

Roberto Brasero nos advierte de una previsión del tiempo que puede dejarnos algunos detalles de cambios.

La previsión del tiempo de Roberto Brasero nos sumergirá de lleno en todo lo que está por llegar. Este fin de semana vamos a asistir a este fin del veroño.

Siguiendo con esta previsión del tiempo: «El frente frío que ha empezado a entrar este jueves por Galicia seguirá recorriendo la península hacia el este durante el viernes repartiendo lluvias a su paso. Las esperamos por la mañana en toda la franja central de la península, desde Santander hasta Cádiz, intensas en zonas del país vasco o navarra. Por la tarde pueden ser fuertes en zonas de Cataluña, Aragón, este de Castilla y León y de castilla la mancha y también en el interior de la comunidad valenciana para llegar al final del día a Baleares. Posibles nevadas en montañas del extremo noroccidental, con una cota bajando rápidamente de 2500 a 1200-1600 metros y en cumbres del Pirineo. Mientras, al ir pasando el frente se irán abriendo claros por el oeste, y en Canarias y el sureste peninsular también es probable que luzca el sol».

Siguiendo con la misma previsión: «Bajarán las temperaturas el viernes y el sábado y entre medias también: la noche del viernes al sábado será más fría. Así comenzará la jornada sabatina en la que además tenemos, por un lado, el frente que estará terminando de salir por el mediterráneo: lluvias por la mañana en el noreste y área norte del mediterráneo y que pueden ser localmente fuertes en Huesca, Cataluña, Levante y Baleares. Estas lluvias por la tarde deberían ir remitiendo. Pero a la vez, por la tarde puede que empiece a notarse ya la DANA que llega el domingo, y podría aumentar la nubosidad con algunas lluvias débiles en otras muchas zonas de la península y también en Canarias: «se esperan chubascos en Galicia, Cantábrico y amplias zonas del resto, tendiendo a remitir en la Meseta. Posibles nevadas en montaña de la mitad norte, pudiendo acumular 5 cm en el Pirineo. En Canarias se prevé que la cola del citado frente deje precipitaciones abundantes en el norte de las islas de mayor relieve sin descartarse, de forma menos intensa, en el resto», dice la previsión de AEMET para ese día».

El domingo seguirá la inestabilidad: «Toda esta incertidumbre en el pronóstico del fin de semana se produce, como contamos ayer, por la llegada de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que todos los pronósticos dicen que llegará, pero ninguno se pone de acuerdo en por dónde llegará. Resulta que dependiendo de su posicionamiento en ese nivel alto de la atmosfera podremos tener lluvias en unas u otras zonas. «Con elevada incertidumbre y diversos escenarios, es probable que la Península y Baleares se vean afectadas por una baja aislada o una DANA. La posición de dichas estructuras es incierta en este momento. Las precipitaciones serán más probables en el área mediterránea. Dependiendo del escenario que finalmente se dé, otras zonas podrían verse afectadas», dice la AEMET en su pronóstico para el domingo. Es decir, el pronóstico sigue siendo un poco difuso, aunque ya queden pocos días, pero hay configuraciones atmosféricas que fomentan la incertidumbre. Y esta es una de ellas. Por eso la previsión de hoy hay que cogerla con alfileres (es decir, que todavía podría cambiar) y esa previsión nos dice que es muy probable que tengamos que sacar el paraguas en el este y el norte de la península y de Canarias, y en el resto, con prendas de abrigo porque será un día de ese otro otoño que apenas hemos tenido: el otoño frío».