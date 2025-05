Richard Gere confirma los rumores que nadie se creía: «Cada mañana»

Durante décadas, Richard Gere ha mantenido una imagen marcada por la serenidad, el compromiso social y un profundo respeto por las tradiciones espirituales. Ahora, en plena madurez, el actor ha despejado las dudas sobre uno de los rumores más persistentes de su vida personal: su devoción diaria a la meditación. Con total naturalidad, el protagonista de nuestra noticia ha revelado que esta práctica forma parte esencial de sus mañanas. «Lo hago cada mañana, al menos una hora. Y si tengo más tiempo, puedo estar hasta dos horas», ha asegurado el actor, confirmando lo que muchos intuían pero nadie había escuchado directamente de su boca.

Esta disciplina, que para él es mucho más que un ritual cotidiano, representa una forma de entender la vida, de cultivar la paz interior y de mantener una coherencia con su visión del mundo. No es un gesto pasajero ni una moda adoptada a medias. Para Richard Gere, la meditación ha sido, y sigue siendo, una piedra angular en su día a día. Como él mismo ha dejado claro, si el tiempo lo permite, puede prolongar su práctica durante varias horas, demostrando así hasta qué punto este ejercicio mental forma parte de su forma de estar en el mundo.

El nuevo proyecto de Richard Gere

El acercamiento de Richard Gere al budismo se remonta a los años 70, en plena ebullición de su carrera artística. En aquella época, cuando su rostro comenzaba a ser reconocido en los grandes estudios de Hollywood, también empezó a sentir una profunda atracción por las enseñanzas espirituales del Tíbet. Fue entonces cuando inició un camino de búsqueda personal que le conduciría a convertirse en uno de los seguidores occidentales más comprometidos con el Dalái Lama, a quien considera una figura admirable, de las más nobles del planeta.

Desde entonces, su vínculo con la causa tibetana ha sido constante. Gere no ha dudado en posicionarse públicamente en contra del control que China ejerce sobre este territorio. En una entrevista reciente, ha confesado que no solo le han prohibido entrar en China, sino que incluso Hong Kong, antes un territorio más accesible, le está ahora vetado. El actor lamenta no poder acudir para comprobar en persona la situación de los tibetanos, los uigures y la población china en general. Una de sus frases más impactantes ha sido que hoy por hoy «es más fácil entrar en Corea del Norte que en el Tíbet».

Lejos de quedarse en discursos simbólicos, Richard Gere ha dedicado gran parte de su vida a apoyar causas que buscan mejorar el mundo. Su activismo se extiende a múltiples frentes: desde su participación en organizaciones no gubernamentales hasta su estilo de vida saludable, que incluye el vegetarianismo, el yoga y la propia meditación como hábitos fundamentales. Gere no se ha limitado a los grandes discursos ni a la alfombra roja. Ha estado sobre el terreno, ayudando y denunciando, a menudo enfrentándose a potencias como el Gobierno chino o criticando a figuras políticas de su propio país.

España, la nueva casa de Richard Gere

En los últimos años, Richard Gere ha hecho de España su nuevo hogar. Concretamente, ha fijado su residencia en Madrid, ciudad que ha descrito con palabras de cariño y entusiasmo. «Madrid nos gusta mucho y aquí nos vamos a quedar por unos años. Estamos muy contentos. Es una ciudad que ha cambiado mucho, con una energía muy especial, que ahora mismo sonríe», ha expresado. Esta decisión no ha sido casual ni improvisada.

Además de su nueva vida familiar en Madrid, Gere ha destacado la implicación tanto suya como de su pareja en iniciativas sociales. Colaboran activamente con organizaciones como Open Arms o Hogar Sí, volcados especialmente en combatir el problema de las personas sin hogar. «Sin un techo bajo el que vivir es muy fácil perder la noción del tiempo, la autoestima, las posibilidades de trabajar… y salir de ese ciclo sin tener una casa es complicado», ha razonado el actor al hablar de esta labor que le resulta tan urgente como necesaria.

El lado más solidario de Richard Gere

A pesar de ser una estrella internacional, Richard Gere asegura que su vida en Madrid es todo lo opuesto a lo que muchos podrían imaginar. «Intentamos pasar bastante desapercibidos y creo que lo logramos salvo que haya que asistir a alguna promoción o a algún acto público de las ONG con las que colaboramos», ha explicado, subrayando que su día a día transcurre entre reuniones íntimas, actividades en casa y tiempo con la familia. Esta normalidad que ha alcanzado en su vida privada es fruto de una decisión consciente: alejarse del ruido mediático para centrarse en lo esencial.

Aunque su imagen esté asociada para siempre a papeles icónicos en el cine, como el de Pretty Woman, la vida real de Richard Gere parece tener poco que ver con el glamour de las cámaras. Él mismo ha declarado que, salvo contadas ocasiones, prefiere mantenerse en un segundo plano. No busca los titulares ni las luces del espectáculo. Prefiere la paz de una rutina equilibrada, donde la espiritualidad, la ayuda a los demás y el bienestar de sus hijos son las auténticas prioridades.