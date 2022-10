La relación de Julio Iglesias con sus hijos: su favorito y con el que no se habla

Julio Iglesias es uno de los cantantes más famosos de nuestro país, internacionalmente conocido, padre de 8 hijos, con uno de ellos no se habla y otro es su favorito. El primer matrimonio con Isabel Preysler de Julio Iglesias dio lugar a un total de 3 hijos, María Isabel la primogénita, Julio José, Enrique Miguel. Son los que han sufrido en primera persona la creciente fama de su progenitor. Uno de ellos es el que mejor relación tiene, mientras que con el otro ni siquiera se habla.

Julio Iglesias esta es la relación con sus hijos

Julio Iglesias tiene un hijo favorito o más bien, uno con quien mantiene una relación más fluida. Como toda familia ha vivido sus más y sus menos con algunos miembros, algo que le ha servido para convertirse en una de las más mediáticas. Lo que parece por fuera no tiene nada que ver con lo que es el interior.

Julio José es el hijo con quien el cantante tiene una mejor relación. El hijo mayor está al día del estado de salud de su padre con quien mantiene contacto. Este joven empresario y estrella ha estado al lado de los suyos y se ha mantenido firme. La cara más visible y mediática de los hijos mayores de Julio Iglesias tiene mucho que recibir de su familia.

Se calcula que la herencia del cantante a sus hijos es de 800 millones de dólares, entre propiedades, negocios e inversiones. Una cifra a la que uno de sus hijos si que ha renunciado por completo y lo ha hecho por un motivo en concreto. Enrique Iglesias no se habla con su padre desde que no lo apoyó en sus inicios como cantante.

El hijo de Julio Iglesias quería seguir los pasos de su padre, pero no encontró el apoyo que necesitaba. Fue una de las asistentas de la familia, la que le prestó el dinero para grabar su primer disco cuando solo tenia 18 años. Unos años después con 23 llegó a los premios Grammy.

Enrique no podrá perdonar a su padre que no le dejará el dinero o le diera el empujón que consiguió por méritos propios. Hoy en día Enrique Iglesias es una estrella que brilla con luz propia, con lo cual, no necesita a su padre para nada, incluso ha renunciado a su cuantiosa herencia. Nada quiere saber de su padre, aunque se han reencontrado en el funeral de su abuelo y en alguna celebración familiar.