La relación de Gavi y la princesa Leonor, al descubierto: esta es la verdad

La verdad solamente tiene un camino y afortunadamente siempre termina viendo la luz. Hace unos meses surgió un rumor: eran muchos los que decían que la princesa Leonor de Borbón se había fijado en Pablo Páez Gavira, popularmente conocido como Gavi. Algunos programas de televisión aseguraron que la hija mayor de los reyes de España seguía todos sus pasos. Según se contó, el jugador de fútbol le regaló una camiseta firmada como agradecimiento y algunos pensaron que esto sería el inicio de una historia muy jugosa, pero no fue así. Antes de desvelar el motivo debemos tener en cuenta un aspecto importante.

Los rumores ganaron tanta repercusión que los compañeros de Gavi le apodaron cariñosamente ‘el Príncipe’ y hablaban de este tema en los vestuarios. Sin embargo, todos sabían que no era cierto porque en realidad el deportista estaba enamorado de otra persona. ¿Por qué no lo decía y acababa con las especulaciones? Su equipo le aconsejó que no entrase en determinados escándalos, pues lo más inteligente para su carrera era que su imagen no se viera marcada por ningún suceso.

Una historia que no evolucionó

Es cierto que Leonor de Borbón seguía a Gavi, la joven es una gran amante del deporte y el jugador ha ganado mucho peso en los últimos tiempos. Pero la Princesa de Asturias nunca le intentó conquistar, lo que sentía por él era admiración y respeto. Por otro lado, hay un dato importante que demuestra que nunca tuvieron nada: el futbolista tenía novia cuando todo esto salió a la luz. En la actualidad mantiene una relación sentimental estable con una influencer sevillana que también es bastante discreta.

Gavi no tiene por costumbre hablar de su vida privada y cuando le relacionaron con la princesa no tuvo más remedio que guardar silencio. Durante un tiempo se ha estado hablando mucho de sus parejas, pues se ha convertido en un deportista muy cotizado. Lo único cierto es que está enamorado de una joven llamada Ana Pelayo que acumula 178.000 seguidores en su cuenta de Instagram. La creadora de contenido tampoco ha aprovechado esta circunstancia para dar de qué hablar ni para ganar peso en su profesión.

La verdadera novia de Gavi

Durante mucho tiempo se especuló con la posibilidad de que Gavi terminara iniciando una historia de amor con la futura reina de España. Pero todo son fantasías. Lo único cierto es que el jugador está saliendo con Ana Pelayo, a la que conoció de una forma bastante curiosa. El programa ‘Socialité’ explicó que justo el día que Gavi renovó por el FC Barcelona la influencer se acercó a él para entregarle su número de teléfono. Fuentes cercanas aseguran que desde entonces disfrutan de un bonito y discreto romance.

Leonor de Borbón tiene otros planes

El romance de Leonor y Gavi no hubiera llegado a ningún lado, pues la hija del rey Felipe VI tiene otros planes de futuro. Durante tres años estará centrada en su formación militar. En estos momentos se encuentra en la Academia Militar de Zaragoza, donde ha encontrado a unos compañeros que le han recibido con los brazos abiertos. Un medio local asegura que ha disfrutado de una tarde acompañada de sus amigos después de terminar las clases. Estuvo en un conocido restaurante y pidió: hamburguesas, pizzas y bocadillos.