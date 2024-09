La razón por la que ‘Las Queridas’ no aparecen en la tercera temporada de ‘Soy Georgina’

La serie ‘Soy Georgina’, capitaneada por la influyente pareja de Cristiano Ronaldo ha generado un aluvión de comentarios y especulaciones tras el estreno de su tercera temporada en Netflix. Más allá de las ostentosas escenas de la vida cotidiana de la empresaria y modelo, una de las mayores sorpresas de esta nueva entrega ha sido la notoria ausencia de algunos personajes clave que solían estar presentes de manera constante en las temporadas anteriores. Este cambio ha desconcertado a muchos seguidores del programa y especialmente ha puesto en el centro de atención el rol reducido de Ivana Rodríguez, hermana de la protagonista, así como de las populares «queridas», un grupo de amigos cercanos de Georgina que hasta ahora habían tenido un papel importante en el proyecto.

La relación entre Georgina e Ivana Rodríguez ha sido una de las piedras angulares de la narrativa en ‘Soy Georgina’. Ambas hermanas siempre han mantenido una relación cercana y en las dos primeras temporadas, Ivana no solo jugaba un papel personal frente a las cámaras, sino que también estaba implicada en la producción detrás de escena. Era frecuente ver a Ivana apoyando a su hermana en su día a día, asistiendo a eventos, viajes y momentos importantes en la vida pública y privada de Georgina.

Sin embargo, en esta tercera temporada, Ivana ha desaparecido casi por completo, lo que ha dado pie a un sinfín de rumores. Aunque en algunos momentos hace pequeñas apariciones, su rol en la serie se ha visto drásticamente reducido y las especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión no han tardado en surgir. Una de las principales teorías que se maneja apunta a un posible distanciamiento entre las hermanas debido a la vida itinerante de Georgina, especialmente tras la mudanza de Cristiano Ronaldo y su familia a Arabia Saudí, tras su fichaje por el club Al Nassr.

¿Por qué ha cambiado tanto la vida de Georgina?

La nueva ubicación de los episodios ha influido significativamente en la narrativa de esta temporada. Mientras que las temporadas anteriores mostraban a Georgina en eventos y reuniones tanto en España como en otros lugares de Europa, la tercera temporada se ha enfocado más en su vida en Arabia Saudí, con algunas tomas en otros países durante sus viajes internacionales. Esto ha hecho que la dinámica del programa cambie, y junto con ello, la ausencia de Ivana, quien aparentemente ha decidido no seguir a su hermana en esta nueva fase de su vida profesional y personal.

La famosa directora no es la única que ha desaparecido en gran medida. ‘Las Queridas’, el grupo de amigas íntimas de Georgina, también han visto drásticamente reducida su participación. Acompañaban a la influencer en sus eventos y momentos clave, por eso se ganaron un hueco en el corazón de los espectadores.

No obstante, su ausencia ha generado aún más preguntas. ¿Es posible que las nuevas localizaciones y las apretadas agendas de Georgina hayan influido en la participación de estas amigas cercanas? Algunos fans piensan que, al haberse centrado la narrativa en Arabia Saudí, donde Georgina pasa la mayor parte del tiempo ahora, ‘Las Queridas’, que en su mayoría residen en España o en Europa, no han podido formar parte de esta nueva etapa. Aunque no hay declaraciones oficiales sobre la reducción de su tiempo en pantalla, es evidente que la producción ha optado por darle más protagonismo a otros personajes, lo que ha cambiado radicalmente la atmósfera de la serie.

Román, el nuevo inseparable de Georgina

Un nuevo rostro que ha ganado notable relevancia en esta temporada es Ramón Jordana, quien ha emergido como una figura central en la vida de Georgina. Este personaje, relativamente desconocido hasta ahora, ha tomado el lugar de ‘Las Queridas’ en muchas de las escenas, acompañando a la empresaria en su día a día y mostrando una relación de estrecha confianza. Jordana ha pasado de ser una figura secundaria a convertirse en alguien indispensable en la vida de la empresaria, lo que ha provocado que algunos fans se pregunten si este cambio en el círculo íntimo de la protagonista es una señal de una transformación más profunda en sus relaciones personales.

Además de Ramón, otros personajes que hasta ahora eran prácticamente desconocidos también han empezado a destacar en la serie. Entre ellos se encuentran Serpiente, el maquillador de Georgina y Soraya Álvarez, su entrenadora personal. Estos nuevos integrantes del equipo de la modelo han ido ganando visibilidad a lo largo de los episodios, lo que sugiere que Georgina está rodeada de un nuevo círculo de confianza, al menos en esta etapa de su vida.

En cuanto al futuro de Ivana Rodríguez en la serie, todo sigue siendo un misterio. Aunque no se ha dado una explicación clara sobre su ausencia, la especulación sigue creciendo. Algunos sugieren que este distanciamiento podría ser temporal, mientras que otros piensan que podría representar un cambio más profundo en la relación entre las hermanas. Ivana ha sido un pilar fundamental en la vida de Georgina, tanto dentro como fuera de la pantalla, por lo que su ausencia es difícil de pasar por alto. Pero, ¿qué pasará a partir de ahora?