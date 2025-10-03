El rapero Sean ‘Diddy’ Combs sentenciado a cuatro años de prisión

El rapero Sean Diddy Combs, también conocido como Puff Daddy, ha sido condenado este viernes 3 de octubre a 50 meses de prisión (cuatro años y dos meses) tras ser hallado culpable de dos cargos federales por delitos relacionados con la prostitución, en virtud de la Mann Act. Se espera que presente un recurso de apelación de forma inmediata. El rapero fue acusado en virtud de la Mann Act, que penaliza el transporte interestatal con el propósito de prostitución. Cada cargo conlleva hasta 10 años de prisión.

Después del veredicto en julio, los abogados de Combs presentaron varias mociones para absolverlo y pidieron una condena de 14 meses —lo que, considerando el tiempo ya cumplido, lo habría liberado antes de fin de año.

Por su parte, los fiscales federales inicialmente solicitaron una pena de entre cuatro y cinco años, aunque semanas antes de la sentencia modificaron su petición a más de 11 años.

En la vista de este viernes por la mañana, la fiscal Christy Slavik abrió con unas duras declaraciones contra Sean Diddy Combs, subrayando que el rapero «no ha admitido su culpabilidad» ni «ha aceptado responsabilidad» tras su condena. Calificó como «totalmente inconsistente con la realidad» el argumento principal de la defensa, que pedía una condena reducida.

Slavik recordó que la fiscalía había solicitado al menos 135 meses de prisión (más de 11 años), en línea con otros casos juzgados bajo la Mann Act, que penaliza el transporte con fines de prostitución.

La fiscal acusó a Combs de mostrar un «respeto meramente formal por la ley», revelando que, a pesar del inminente fallo, había reservado un evento público en Miami para la próxima semana. «Eso es la cúspide de la arrogancia», concluyó Slavik.

Tras la intervención de la fiscal Christy Slavik, el abogado defensor Jason Driscoll respondió cuestionando las comparaciones realizadas por la acusación. Acto seguido, la también abogada defensora Nicole Westmoreland tomó la palabra en una exposición cargada de emotividad, durante la cual llegó a romper en llanto al describir a Combs como una “inspiración” y un pionero en los negocios para la comunidad negra.

Westmoreland destacó el comportamiento del productor musical durante los 13 meses de detención preventiva en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Señaló que Combs había impartido un curso de seis semanas sobre habilidades empresariales para otros reclusos, con la intención de prepararles para una vida distinta tras su liberación.

«Combs puede llegar a muchas más personas fuera de prisión que dentro de ella» afirmó la letrada, rogando al juez que optara por una condena más leve que le permitiera reincorporarse pronto a la sociedad.