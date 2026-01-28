Quién es Nuria Carreras, la mano de derecha de Aitana: tiene un inesperado vínculo con Ana de Armas

Aitana Ocaña afronta una nueva etapa profesional a las puertas de uno de los momentos más exigentes de su carrera. Con el inicio inminente de la gira mundial Cuarto azul, previsto para el próximo mes de marzo, la artista catalana ha reorganizado parte de su equipo más cercano, un movimiento discreto pero significativo que no ha pasado desapercibido en el sector. En ese reajuste interno hay un nombre que empieza a ganar protagonismo con fuerza: Nuria Carreras, la profesional que se ha convertido en su nueva mano derecha.

La noticia se conocía hace apenas unos días, cuando trascendía que Valle, hasta ahora asistente personal de Aitana, dejaba de formar parte de su equipo justo antes de que arranque uno de los proyectos más ambiciosos de su trayectoria. La salida se producía sin estridencias ni explicaciones, en un contexto que apunta más a una decisión profesional que a cualquier tipo de conflicto. Mientras Valle ha optado por emprender un nuevo camino laboral, la cantante no ha tardado en cubrir un puesto clave para la gestión de una agenda cada vez más compleja y exigente.

Aitana apuesta por Nuria Carreras

La figura del asistente personal se ha vuelto fundamental en la carrera de Aitana, especialmente en una etapa marcada por compromisos internacionales, giras de gran formato y acuerdos con marcas de primer nivel. En ese contexto, la elección de Nuria Carreras no parece casual. Según refleja su perfil profesional en LinkedIn, Carreras ha trabajado recientemente como asistente personal de Ana de Armas durante el rodaje de Ballerina, una de las últimas superproducciones de Hollywood y un proyecto de gran envergadura dentro de la industria cinematográfica internacional.

Ese vínculo inesperado con una de las actrices españolas más reconocidas a nivel mundial ha despertado un notable interés, no solo por el salto cualitativo que supone en su trayectoria, sino por el tipo de experiencia que aporta a un entorno como el de Aitana. La gestión de rodajes internacionales, equipos amplios y agendas sometidas a una presión constante es un bagaje que encaja con las necesidades actuales de la artista catalana, inmersa en un calendario que no da tregua.

Carreras trabaja como freelance y está especializada en el ámbito de la producción y la asistencia personal para perfiles públicos, una fórmula cada vez más habitual entre profesionales que operan en entornos creativos de alto nivel. Su incorporación refuerza la idea de que Aitana se rodea de perfiles con experiencia internacional y una formación sólida, capaces de adaptarse a escenarios muy distintos y a ritmos de trabajo especialmente intensos.

El vínculo con Ana de Armas

Más allá de su experiencia junto a Ana de Armas, el recorrido académico de Nuria Carreras también aporta claves sobre su perfil profesional. Estudió el grado en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universitat Ramon Llull de Barcelona, una formación orientada a la comunicación, la gestión de imagen y la coordinación de proyectos, competencias especialmente valiosas en el entorno de una artista de proyección global.

A esa base académica se suma una experiencia internacional poco común: realizó un programa Erasmus en la Universidad Hubei, en la ciudad de Wuhan, en China. Este paso por Asia no solo amplía su perspectiva cultural, sino que refuerza su capacidad para desenvolverse en contextos internacionales y multiculturales, una habilidad cada vez más demandada en industrias como la musical o la audiovisual.

Aunque ni Aitana ni la propia Nuria Carreras se han pronunciado públicamente sobre esta incorporación, los movimientos recientes parecen confirmar que su papel dentro del equipo ya es una realidad. La discreción ha sido, de momento, la nota dominante, algo habitual en este tipo de transiciones, que suelen consolidarse antes de hacerse oficiales de manera explícita.

Los planes de Aitana

Las primeras pistas visuales llegaron en la última aparición pública de Aitana. La cantante asistió a FITUR 2026 para presentar su colaboración con Air Europa, un acuerdo que incluye una serie de acciones promocionales y la presentación de un avión que llevará su nombre. El acto, cuidadosamente planificado, sirvió para reforzar la imagen internacional de la artista y su vinculación con proyectos de gran visibilidad mediática.

En uno de los vídeos promocionales difundidos por la aerolínea, donde se ve a Aitana llegando a la pista de aterrizaje, aparece una joven rubia acompañándola de cerca. Aunque no hubo confirmación oficial, muchas miradas se dirigieron hacia esa figura que, por su perfil y su cercanía a la artista, encaja con el de Nuria Carreras. Una presencia discreta, pero constante, que suele caracterizar a quienes desempeñan funciones clave detrás de los focos.

Este tipo de apariciones, aparentemente secundarias, suelen ser reveladoras en el entorno de las grandes figuras públicas. La proximidad física, la coordinación de tiempos y la atención a los detalles logísticos son señales claras de un rol que va mucho más allá de lo anecdótico. Todo apunta a que Carreras ya está plenamente integrada en la dinámica diaria de Aitana.