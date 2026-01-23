Aitana da el cambio de chaqueta: de Iberia a Air Europa con Narcís Rebollo al mando

Aitana ha vuelto a demostrar que, más allá de la música, su carrera se mueve con una lógica cada vez más estratégica. Su aparición este viernes en FITUR 2026 (Feria Internacional de Turismo) para apadrinar un avión de Air Europa no es solo una anécdota llamativa -una artista con miedo a volar dando nombre a una aeronave-, sino una señal clara de que algo está cambiando en su ecosistema profesional. Y no es un cambio menor: durante años, Aitana había vinculado su imagen a Iberia, aerolínea con la que construyó una relación casi pedagógica en torno a su fobia a los aviones, convirtiendo ese miedo en un relato de superación compartido con el público. Hoy, sin embargo, la escena es otra. Nuevo socio, nuevo escaparate y nuevo contexto.

El gesto tiene lectura empresarial. Aitana está a punto de arrancar su primera gira mundial y su figura ha dejado de ser únicamente la de una cantante de éxito para convertirse en un activo global, atractivo para marcas que buscan asociarse a perfiles con proyección internacional. En ese escenario, el movimiento hacia Air Europa no se percibe como una traición, sino como un reposicionamiento. La artista ya no necesita explicar por qué vuela ni con quién lo hace: ahora vuela porque su carrera lo exige y porque su marca está preparada para asumir ese salto.

Aitana en FITUR. (Foto: Gtres)

Pero si hay una imagen que condensa el momento que atraviesa Aitana no es solo la del avión con su nombre, sino la de su llegada al evento acompañada por Narcís Rebollo. No es habitual verlo en primer plano, pero su presencia es cualquier cosa menos casual. Rebollo es, desde los inicios tras Operación Triunfo, uno de los hombres de máxima confianza de la cantante y la figura que ha guiado su carrera desde la trastienda, con una mezcla de visión empresarial y conocimiento profundo del negocio musical.

Su perfil explica muchas cosas. Rebollo no es un manager al uso ni un acompañante decorativo. Fue presidente de Universal Music en la Península Ibérica durante casi una década y, desde octubre de 2024, ocupa un cargo de nueva creación como Director General y Presidente de Global Talent Services, la estructura de Universal dedicada a la gestión integral de artistas a nivel global. Desde Madrid, supervisa operaciones en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, en un momento en el que la música en español vive una expansión sin precedentes. Que Aitana camine hoy a su lado en un acto tan simbólico como FITUR no es una foto social: es una declaración de intenciones.

Aitana y Narcís Rebollo en FITUR. (Foto: Gtres)

Aitana está en fase de cambio de chaqueta, pero no en el sentido frívolo del término. Lo que cambia no es su esencia, sino el nivel en el que juega. Durante años, su imagen estuvo asociada a una narrativa muy concreta: la chica cercana, emocional, que contaba sus miedos y los trabajaba de la mano de marcas que reforzaban ese relato. Ahora el discurso es otro. El look elegido – sobrio, negro, con una chaqueta de cuero estructurada-, acompaña ese giro hacia una Aitana más adulta, más consciente de su posición y menos dispuesta a explicarse. Y la sombra de Rebollo en este proceso es clave. Su experiencia en alianzas con marcas, expansión internacional y construcción de carreras a largo plazo encaja con el momento vital y profesional de la artista.

La gira mundial, los acuerdos internacionales y la elección de partners más globales apuntan a una Aitana que ya no solo representa talento, sino también solvencia y proyección. Que todo esto ocurra en FITUR no es anecdótico. El turismo, la aviación y la música comparten hoy un mismo lenguaje: el de la experiencia global. Aitana no solo pone nombre a un avión; se sube a una nueva fase de su carrera, una en la que las decisiones pesan más que los gestos y donde cada aparición pública parece pensada para reforzar un mensaje claro: hay cambio, hay control y hay alguien moviendo los hilos con precisión quirúrgica.