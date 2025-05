Alba Melendo, la estilista detrás de los conciertos de Aitana en Madrid: “No repetirá ni un sólo look”

¿Quién está detrás de los estilismos que transforman a una artista en icono sobre el escenario? En el caso de Aitana, el nombre es Alba Melendo, la estilista madrileña que ha trabajado con figuras como Karol G, Bad Gyal o Georgina Rodríguez, y que ahora asume uno de sus mayores desafíos: diseñar el vestuario completo de la gira Metamorfosis Season, que hará parada en el Riyadh Air Metropolitano (antes Wanda) los días 30 y 31 de julio.

Lo ha contado en exclusiva en el pódcast Tomate con vino, presentado por María Fernández-Rubíes y Rocío Irisarri, donde compartió los entresijos de su proceso creativo. “Escucho el tracklist entero del concierto, necesito saber cuándo hay energía, pausa, emoción… Así puedo construir un vestuario que respire al ritmo del show”, explica. Y no hablamos de simples cambios de ropa. Cada diseño es exclusivo, pensado para impactar y no se repetirá en ningún concierto. “Aitana estrenará un look distinto para cada concierto en Madrid. Es algo que aplicamos también con Bad Gyal: cada atuendo queda ligado a un lugar y un momento. Lo ves y sabes de dónde es”, afirma.

Alba Melendo en el pódcast Tomate con vino.

Melendo tiene clara su filosofía: el vestuario de escenario no debe salir a la calle. “Un look diseñado para el show tiene que mantenerse en ese contexto. Sacarlo fuera le quita fuerza. Pierde su magia”. Y si algo no faltará sobre ese escenario será brillo, fantasía y presencia. “Soy fan del strass, del Swarovski, de todo lo que resplandece. Aitana debe brillar desde la primera fila hasta la última”, apunta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alba Melendo (@albamelendo)

Para lograrlo, el equipo trabaja con antelación y muchas pruebas: “Diseñamos más de lo necesario para poder elegir solo lo que realmente encaja. Aitana se lo prueba todo, tiene que sentirse cómoda, fuerte, auténtica». Porque vestir a una artista es mucho más que ponerle ropa bonita. “Va de entender quién es, qué quiere contar y cómo proyectarlo. Va de convertirla en un símbolo”, concluye. Y así, con cada diseño pensado al milímetro, la exconcursante de Operación Triunfo no solo cantará este verano… va a deslumbrar.

Así empezó todo para Alba Melendo

Desde pequeña, Alba sabía qué quería ser, aunque pocos la tomaban en serio. “Cuando decía que quería ser estilista, la gente se reía de mí”, recuerda. Pero ni la incomprensión ni los prejuicios frenaron a esta madrileña decidida, que convirtió su pasión por la moda en un propósito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TÓMATELO CON VINO (@tomateloconvino.podcast)

Se licenció en Periodismo, pero siempre supo que su lugar estaba detrás del telón. Tras terminar la carrera, se mudó a Milán para estudiar en el Istituto Marangoni, una de las escuelas de moda más prestigiosas del mundo. Después vinieron las prácticas en Alta Costura con Alberta Ferretti, y su paso por redacciones como Vogue España o Glamour, donde absorbió el pulso del universo editorial. Empezó desde abajo, como asistente, cargando maletas, aprendiendo en silencio y afinando su mirada estética. Esa mezcla de formación rigurosa, constancia y creatividad la ha llevado a vestir a algunas de las mujeres más influyentes del panorama actual. No solo crea estilismos: construye relatos visuales. Cada look es una declaración, una firma. Y aquella joven que una vez fue subestimada por soñar en grande, hoy diseña los outfits que conquistan escenarios y definen una era.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Melendo (@albamelendo)

Hoy, Alba no solo es la estilista detrás de algunos de los mayores nombres del panorama musical, sino también una mujer que ha construido su propio imperio creativo. Madre, trabajadora y líder de un equipo de nueve personas, representa una nueva generación de talento femenino que dirige, diseña y brilla sin perder autenticidad. Su éxito no es solo estético: es también una lección de constancia, visión y poder femenino.