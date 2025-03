¿Embarazo de Karol G? La verdad sobre la imagen que no ha dejado indiferente a nadie

Una imagen de Karol G y Feid sorprendió a los seguidores de ambos artistas, recientemente. En la fotografía, que rápidamente se viralizó, ambos sostenían una ecografía, lo que generó un sinfín de especulaciones sobre un posible embarazo de la cantante. Sin embargo, los rumores han sido desmentidos en las últimas horas. La imagen, en realidad, fue creada con inteligencia artificial, combinando fotos de los artistas y una ecografía añadida digitalmente. «No hay bebé. La IA nos ha engañado nuevamente», ha trascendido.

Aunque la fotografía generó gran entusiasmo entre los fans de la pareja, lo cierto es que la distorsión en las figuras de Karol G y Feid fue una señal clara de que no era una foto real, algo que muchos seguidores intuyeron inmediatamente al ver la imagen. Tanto la cara del Ferxxo, como la de Karol G, se veían un poco distorsionadas, y las manos de ambos parecían ser más grandes de lo que en realidad serían. «Se ve a kilómetros que es inteligencia artificial», «Se nota mucho que la fotografía es falsa», «Parece que no es Karol G la de la foto», o «Me preocupa la gente que no sabe ver que esta foto fue creada con IA», se puede leer en la publicación en cuestión.