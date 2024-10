Es habitual que los miembros de las diferentes familias reales sean protagonistas de retratos o de otro tipo de obras de arte. En el pasado, cuando no existían las fotografías, los cuadros y las esculturas eran la única manera de representar a reyes y príncipes y, de hecho, debido a lo que se tardaba en pintar o elaborar una obra de arte, no había demasiados. Sin embargo, ahora se pueden tomar fotografías de manera instantánea, tanto con una cámara como con un teléfono móvil, y no es necesario que detrás de una imagen esté un profesional.

No obstante, a pesar de la inmediatez que caracteriza a la época actual, los retratos y las obras de arte siguen siendo una parte muy importante de nuestro patrimonio cultural. Obras en las en las que cada vez están más presentes nuevas técnicas, incluida la aplicación de la inteligencia artificial.

Por ejemplo, recientemente han visto la luz unos llamativos retratos de varios miembros de la familia real británica, realizados por Christian Finger. Él mismo se define en su perfil público como artista de inteligencia artificial y el padre de la firma Parallel FBX, a través de la cual comercializa sus obras y que tiene su sede en Milán.

Finger no ha centrado su trabajo en la familia real británica, sino que entre sus obras se encuentran retratos de Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Elon Musk y algunos personajes del universo Marvel. Además de retratos, Finger también inmortaliza lugares emblemáticos, como es el caso de un local de una conocida cadena de comida rápida.

En todos los retratos se utiliza la inteligencia artificial y lo que más llama la atención es que se trata de obras llenas de color y brillo, algo que resulta posible gracias a que el artista cubre las figuras con joyas.

Los retratos de la familia real

Entre los retratos de los miembros de los Windsor, Chris Finger ha centrado su atención, de momento, en algunas figuras destacadas. Entre ellas se encuentran el rey Carlos III, el príncipe de Gales, el príncipe Harry, Diana de Gales, Kate Middleton, la Reina Isabel II o el Palacio de Buckingham.

Todos ellos aparecen sobre un fondo rosa y rodeados de joyas de diferentes colores. En el caso del príncipe de Gales y su padre, ambos lucen uniforme y no miran directamente al frente. Tanto Diana de Gales como Kate Middleton visten de azul y llevan un tocado de joyas y la Reina Isabel está de perfil. En el caso del príncipe Harry, viste de rosa y mira hacia la derecha, mientras que Meghan Markle apunta directamente al espectador. Unos retratos llamativos que no dejan a nadie indiferente.

Las otras obras del artista

A pesar de que en los últimos tiempos Chris Finger ha apostado por obras llenas de brillo y de color, no siempre ha sido así. La trayectoria del artista ha pasado por otras etapas, algunas de ellas caracterizadas por tonos oscuros y figuras enigmáticas, otra centrada en un universo en color rosa o dos fases en blanco y negro. La obra del italiano tiene una enorme riqueza que no se limita solamente a los retratos y que es un testimonio fiel de cómo la inteligencia artificial alcanza todos los ámbitos de nuestra vida.