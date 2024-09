Son guapos, exitosos y millonarios. Tienen el mundo a sus pies, millones de fans en todo el mundo. Tanto poder y tanto dinero que no hay compra que se les resista, ya sea un hotel, un coche, una joya o una casa. Sin embargo, aun tratándose de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, el rechazo hace parte de la vida y a veces, hasta los más poderosos y famosos reciben un «No» como respuesta. Esto es lo que ha sucedido a la pareja con uno de los colegios de sus hijos.

Hay que remontarse a 2022. Desde hace años que Gio y CR7 preparan su futuro y Portugal está en todas las quinielas. Es la ciudad portuguesa de Cascais donde el jugador está terminando su obra faraónica, el fabuloso palacio futurista donde, según todo parece apuntar, vivirá su retiro dorado después de finalizar su carrera deportiva. Es por ello que hace dos años la pareja visitó el St. Julian´s College con la intención de conocer las instalaciones del centro e inscribir a sus hijos. Aunque sus impresiones fueron buenas, sus hijos no están finalmente matriculados en el colegio y aunque el motivo no se sabe al 100%, todo apunta a que hubo un obstáculo de peso.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en un evento. (Foto: Gtres)

El St. Julian’s College es uno de los colegios más elitistas de Portugal. Allí estudian hijos de grandes empresarios, políticos, diplomáticos y demás gente perteneciente al centro de poder. Que Cristiano y Georgina quisieran inscribir allí a sus hijos, que siempre han tenido una educación internacional, era lo más lógico. Sin embargo, según el programa V+FAMA de la televisión portuguesa, hay un motivo de peso para que este hecho no se haya concretizado. Para el reputado late night lusitano «la no inscripción de los hijos de Ronaldo en el St. Julian’s se debe en parte a los obstáculos que han puesto algunos padres del centro. La información a la que hemos tenido acceso nos dice que muchos de estos padres, también ellos poderosos, pusieron en jaque al centro preguntando si podrían garantizar la seguridad y privacidad de sus hijos teniendo prensa todos los días en la puerta del colegio si en el mismo estudiaban los hijos de dos personas tan famosas». Aunque se desconoce si este fue el único motivo, lo cierto es que CR7 y la influencer hispano-argentina terminaron por no matricular allí a sus cinco hijos.

Madonna como precedente

Este no es, sin embargo, la única vez que unos padres intentan frenar la llegada de alumnos. Ya en ella año 2017, Madonna se encontró con algunas trabas a la hora de inscribir a su hijo en el mismo centro. La historia se parece mucho a la Cristiano y Georgina. Algunos padres se mostraron molestos con el hecho de que David Banda, uno de los hijos de la reina del pop, famosa a escala global, estudiara en el colegio y que eso pudiera ocasionar problemas con la prensa y así cambiar las rutinas del centro. Pero menuda es Madonna. La cantante no solo no se achantó como que al final, mientras vivió en Lisboa, ese fue el colegio de David. En el centro escolar nada se cambió. En los primeros días del curso hubo prensa en las puertas del colegio pero al ver que era imposible hacer ninguna foto de la cantante con su hijo, pronto los paparazzi dejaron de ir. Lo mismo habría pasado con los hijos del futbolista, pero sea el motivo que sea, al final no los veremos por allí.