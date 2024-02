Bad Gyal revela la inesperada pregunta que le hizo la Reina Letizia en su encuentro

Bad Gyal se convirtió este jueves en la invitada estrella de La Resistencia, el late night de Movistar +, a los mandos de David Broncano. La cantante acudió al programa para presentar su nuevo álbum, La Joia, que vio la luz el pasadó viernes, día 26 de enero. No obstante, tuvo tiempo, de igual forma, para aclarar las diferentes polémicas en las que ha estado envuelta en los últimos tiempos, y para hablar, asimismo, sobre la conversación que mantuvo con la Reina Letizia durante unos galardones.

El pasado mes de septiembre, la intérprete de Fiebre o Tú eres un Bom Bom, recogió el Premio Talento Joven Internacional en el acto de celebración del 142 aniversario de La Vanguardia, «por su espíritu transgresor, su carismática personalidad y porque se ha convertido en uno de los iconos femeninos de la música dancehall y trap latino». Lo hizo de la mano de los Reyes Felipe VI y Doña Letizia. Una estampa que, memes aparte, fue muy sonada a razón del fallo de protocolo que la artista cometió con el monarca y su esposa -saludó primero a Letizia, antes que a Felipe-, y por su arriesgado estilismo.

Bad Gyal junto a los Reyes en unos galardones / Gtres

Para la ocasión, la artista catalana lució un vestido metálico y desnudo de Rabanne a juego con un bolso de J. W. Anderson y unos zapatos de Gianvito Rossi, que llamó la atención de los asistentes y, en especial, de Doña Letizia. Preguntada expresamente por ello, Bad Gyal desveló en el ya citado programa que, en su encuentro con la asturiana, la Reina le preguntó específicamente «por lo que llevaba debajo» del vestido. Algo que sorprendió a Broncano. «¿Cómo si estuviese en un club de swingers? ¿Qué le dijiste?», le preguntó. «Lo que llevaba, un tanga color carne y ya», dijo la catalana.

Según Bad Gyal, la Reina Letizia le respondió con un «bien» y, después, ambas estuvieron hablando sobre el vestido porque «como era así un poco tal… a la gente le generaba muchas preguntas», y sobre música. Con el Rey Felipe VI, Alba Farelo i Solé -su nombre de pila-, por su parte, también intercambió algunas palabras. «No me acuerdo exactamente, no sé si me preguntó mi edad ahí (…) creo que sí», confesó la cantante. «El rey Felipe no tiene pinta de consumir reggaeton y dembow», bromeó David Broncano. «No creo que ninguno de los dos se ponga Perdió este culo», añadió en referencia a uno de los temas de la invitada.

Bad Gyal en la entrega de unos galardones / Gtres

Bad Gyal se pronuncia sobre su no ‘perreo’ con Rauw Alejandro

En su entrevista para La Resistencia, Bad Gyal habló también sobre los rumores que apuntan a una mala relación entre ella y Rauw Alejandro, después de que ella, el pasado mes de diciembre, se negara a bailar con el puertorriqueño en un concierto en el que actuaron juntos. Rauw Alejandro aseguró en el show que «quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida». A lo que Bad Gyal respondió con un «a mí que no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí».

«Te perreó y le sacaste el palo. Te perrea él porque es Rauw Alejandro y se piensa que puede perrear a la ministra de Educación», dijo Broncano sobre este asunto. «No me perreó. Para mí eso no es un perreo. En un perreo tiene que haber contacto. Él tiene esa forma, él perreó, no fue nada personal. Él perreó con todas las artistas y mujeres que subieron al escenario», explicó la invitada. «Él y yo somos amigos. Luego él me preguntó: ‘¿Todo bien? ¿Algún problema? ¿Todo correcto? ¿Estás cómoda?’. Y yo: ‘Sí, estoy supercómoda, tranquilo’. Simplemente no he querido perrear en ese escenario porque mira, te hablo claro. Si yo perreo con ese hombre (…) al día siguiente todo el mundo está: ‘La nueva novia de Rauw Alejandro’. Y yo paso porque yo estoy solterísima», añadió para zanjar el tema.