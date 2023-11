Desde que entrara a formar parte de la Familia Real, la Reina Letizia ha experimentado un importante cambio, no solo a nivel estético, sino en otras facetas. La esposa de Felipe VI se encuentra cada vez más cómoda en su papel y ha ido adaptando su agenda institucional a las causas que le resultan más interesantes o con las que se encuentra más cómoda. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado, esto es, su dedicación y profesionalidad de cara a cada una de las iniciativas con las que está implicada.

Ya en su etapa como periodista, doña Letizia se caracterizaba por prepararse cada una de sus intervenciones hasta el último detalle. Es una persona perfeccionista, constante y minuciosa y esto es algo que ha llevado a su papel como miembro de la Familia Real.

La Reina Letizia en una Feria del Libro. / Gtres

Aunque la Reina suele tener cada semana una serie de compromisos oficiales, también dedica parte del tiempo a lo que se conoce como trabajo de despacho. Unas tareas de las que hay menos detalles y de las que apenas hay información. Sin embargo, es cierto que para cada uno de sus compromisos, la Reina Letizia se prepara a conciencia.

Así lo ha confirmado el portal Monarquía Confidencial, que asegura que la esposa de Felipe VI solicita siempre con antelación toda la información previa sobre cada acto, las personas con las que va a coincidir, la problemática que existe, etc. Asimismo, en cada compromiso se mantiene muy atenta al desarrollo del acto e incluso se dirige a los asistentes por su nombre, lo que deja claro que se prepara a conciencia.

Los gustos culturales de la Reina

Esta semana, la revista Vanity Fair dedicaba su portada de la edición del mes de noviembre a la Reina Letizia, con un amplio reportaje que ahonda en una de las faceta más desconocidas de la vida de la esposa de Felipe VI con testimonios de personalidades destacadas que han podido coincidir con ella.

Un reportaje en el que se desvelan algunos de los gustos culturales de la Reina Letizia, entre los que destacan especialmente la lectura, pero también la música o el cine, al que es muy aficionada. Entre los testimonios que recoge el reportaje, los de los escritores Luis García Montero y Elvira Lindo, pero también de otras figuras vinculadas al mundo del cine.

Es conocida su afición por visitar la Feria del Libro de Madrid, no solo de manera oficial, sino también en privado, cuando intenta pasar desapercibida. A tenor de esto, por ejemplo, una vez sorprendió a uno de los vendedores al describir con detalle su establecimiento. «Habla como si hubiera estado», le dijo. «Es que he estado», matizó doña Letizia, ante el asombro del librero, que insistió en que se habría dado cuenta de la visita. «Es que no siempre voy vestida así», sentenció.

Algunos rostros destacados del mundo del cine como Luis Alegre, director del Festival de Cine de Tudela, Jaume Ripoll, fundador de Filmin, destacan la predilección de la Reina Letizia por el cine que engloba todas aquellas películas que se han realizado fuera de los tradicionales estudios cinematográficos o con un bajo presupuesto: “Es una cinéfila con conocimiento, inquietud y ganas de descubrir”, dice Ripoll en declaraciones a Vanity Fair.

En cuanto a sus gustos musicales, son muy variados. Se la ha visto en numerosos conciertos y se sabe que le gustan grupos como Los Planetas, aunque también ha acompañado a sus hijas a ver a Harry Styles. En una reciente entrega de premios coincidió con Bad Gyal, que ha declarado que le pareció «muy inteligente y simpática, además de elegante».

Sin embargo, llama mucho la atención la faceta más humana de la Reina. Por ejemplo, una declaración de Luis García Montero, que ha revelado que, en un momento en el que su mujer, Almudena Grandes, estaba peor de salud y él le dijo a la Reina que estaba deprimido por los resultados de unos análisis. La esposa de Felipe VI le comentó que creía que ella tenía derecho a saber los resultados para no hacerse falsas esperanzas. Igualmente, hace unos días, doña Letizia sorprendió a Sonsoles Ónega en una firma de libros después de que la periodista hubiera recibido una crítica demoledora por su último trabajo, a pesar de haber ganado el Premio Planeta.