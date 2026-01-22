¿Qué hay detrás del nuevo pico de interés por Aitana?: del éxito de ‘Superestrella’ a su esperada gira

Aitana es toda una superestrella, y su éxito sobre los escenarios es una gran prueba de ello. Desde que participó en Operación Triunfo, la artista catalana no ha dejado de sumar hitos a una carrera que no ha hecho más que crecer. Premios de todo tipo, discos que han liderado listas de escuchas, titulares constantes sobre su vida sentimental y proyectos audiovisuales en las que ha podido explotar con éxito su faceta como actriz son solo algunos de los puntos que han formado parte de este recorrido imparable. Pero este 2026 llega aún más fuerte para la intérprete de Vas a quedarte.

Tras la sacudida personal que ha experimentado—publicada en exclusiva por LOOK— a raíz de decir adiós profesionalmente a Valle, quien hasta ahora había sido su asistente personal y su mano derecha, el interés mediático por la cantante se ha disparado de nuevo. Pero lo cierto es que no solo ha sido esta inesperada noticia la que le ha situado otra vez en el centro de todas las miradas. Y es que su capacidad por reinventarse y mantenerse, nueve años después de su debut televisivo, como un auténtico fenómeno en las búsquedas de internet tiene una explicación muy clara. Y en estos momentos, aún más.

Aitana en la gala ‘Latin Grammy: La música de Andalucía’. (Foto: Gtres)

El efecto ‘Superestrella’

Cuarto Azul se ha convertido en uno de los discos más icónicos de la carrera de Aitana. Pero lo cierto es que, de las 19 canciones que tiene, Superestrella se ha posicionado como el tema más escuchado del proyecto. Y no solo eso, y es que ha alcanzado el número uno en listas de España, ha acumulado millones de reproducciones y ha impulsado un fenómeno viral en TikTok. Sin duda, todo un hit que no ha dejado de sonar en la radio desde su lanzamiento y que ha consolidado aún más la trayectoria de la catalana.

@holaitana videoclip superestrella por londres (supongo) jjajajaja os amooooo feliz navidad 🫰🏼🫰🏼🫰🏼🫰🏼🫰🏼🫰🏼 (era más largo pero no me dejaban más de 1 minuto:() ♬ SUPERESTRELLA – Aitana

Pero, ¿de qué habla este tema? Aitana parece contar una historia de un amor a primera vista y para muchos, está dedicada a Plex, su actual pareja. Un detalle que, de ser cierto, lo cierto es que podría interpretarse como un aliciente entre el público que ha hecho crecer aún más su interés.

‘Cuarto Azul’, el disco que sigue dando mucho de qué hablar

El 30 de mayo de 2025, Aitana sacó a la luz Cuarto Azul, su último trabajo, pero nadie hacía presagiar que sería el más exitoso de toda su carrera. Con él, la artista ha logrado récords de streaming, así como también ha ganado un Premio Grammy y ha estado nominada a muchos otros importantes galardones. Pero más allá de estos reconocimientos, los temas que lo conforman tal vez sean los más honestos y sinceros que la cantante haya compuesto nunca. Y tal vez por eso haya podido conectar desde el principio con el público, desnudándose por primera vez y mostrando sus facetas más vulnerables.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitana)

Cuando hables con él es una de las canciones más emotivas del disco y en ella, Aitana se ha abierto como nunca sobre la mediática ruptura que vivió junto a Miguel Bernardeau, el actor con el que estuvo saliendo más de 4 años. Por otro lado, Música desde el cielo se la dedica a su abuelo fallecido, a quien siempre ha tenido muy presente en cada uno de sus pasos.

Su esperada e inminente gira

Como era de esperarse, la viralización de Superestrella y el éxito rotundo de Cuarto Azul han hecho que la gira del disco haya supuesto otro hito sin precedentes en su trayectoria, agotando entradas en tiempo récord y convirtiéndose en todo un fenómeno de ventas. Es por ello por lo que la artista no ha dudado en ampliar fechas en este tour, teniendo a la venta en estos momentos 35 conciertos (muchos de ellos sold out y fuera de España).