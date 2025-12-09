La visita de Aitana Ocaña y Amaia Romero a Operación Triunfo ha dado mucho de qué hablar. Casi diez años después de su edición, las artistas regresaban a la academia que les dio a conocer. Entonces, la nostalgia se apoderó de ellas y recordaron todos los momentos dentro de sus paredes, así como anécdotas no contadas hasta la fecha. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas y la aparición de la novia de Plex ha desatado la polémica al volver a hablar sobre su depresión.

¿Qué dijo Aitana sobre la depresión?

Durante una hora, Aitana y Amaia pudieron hablar con los concursantes de esta edición, que en una semana conocerán al ganador del talent musical. Además, las artistas pudieron interpretar dos de sus hits, Superestrella y Tengo Un Pensamiento. Vídeos que corrieron como la pólvora en redes. Sin embargo, el foco se puso en la intérprete de Conexión Psíquica, que aprovechó la ocasión para recordar su mal momento de salud mental.

«Empecé a tener problemas, una dualidad entre la cantante y lo que era yo cuando somos la misma persona. Hay veces, personas, que tienen que trabajar otras cosas y a mí me daba envidia cuando la gente de mi equipo se iba, ahí es cuando pensé que no estaba bien, me daba envidia que la gente se fuera del proyecto. Y llegó esa dualidad de quién soy o dónde quiero estar. Vivimos mucho tiempo arriba, a mí me pasó y me perdí. Hay que escucharse a una misma», dijo.

Estalla contra las críticas

Tras alegar que es muy importante la terapia y los psicólogos, que tanto le han ayudado a la artista en su proceso y en su encuentro con ella misma -ya que tras salir de OT no tuvo claro si quería dedicarse de lleno a la música-, la artista ha estallado en redes sociales tras recibir un comentario desafortunado por parte de un usuario de X -llamado anteriormente Twitter-.

«Es que lo de OT 2017 sí que fue un verdadero delirio colectivo. Esta visita ha sido un caramelo nostálgico fantástico. La idea de que la visita fuese conjunta, la mejor decisión para salvar a una Aitana que, ahora mismo, está algo falta de magia. Ojalá la recupere pronto», ha escrito The Rubiew.

hay una cierta intimidad en contar que sigo medicándome y en hablar de lo que viví psicológicamente el año pasado. no siempre es fácil compartir estos procesos y todo lo que conllevan. amoressssss https://t.co/9rO3JsLDvY — AITANA (@Aitanax) December 5, 2025

Unas palabras que han llegado hasta la artista catalana que, aunque recibe millones de comentarios y mensajes cada día, ha querido detenerse en esta crítica y desvelar que no está al cien por cien todavía y que sigue recurriendo a la medicación -por lo que, recibir este tipo de palabras, a veces le puede doler-.

«Hay una cierta intimidad en contar que sigo medicándome y en hablar de lo que viví psicológicamente el año pasado. No siempre es fácil compartir estos procesos y todo lo que conllevan amores», ha contestado la artista, que siempre que tiene ocasión, suele dar visibilidad a la salud mental a través de su testimonio y su experiencia con la depresión.