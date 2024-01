Amaia Romero es la gran protagonista del grupo Stella Maris, que ofreció un concierto en el Teatro Calderón. En el marco de esta cita, la artista habló de cómo es trabajar con Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi). «Que hayan contado conmigo para mí ha sido un regalo de la vida increíble y que encima me haya llevado una nominación», comentó, orgullosa. Pero también desveló cuál es la actual relación que mantiene con la Reina Letizia.

Amaia Romero en un evento / Gtres

La relación de Amaia y Letizia

Con la naturalidad que tanto la caracteriza, Amaia explicó que el encuentro que tuvo con doña Letizia fue «una cosa muy puntual», pero que realmente no la conoce. «Fue todo muy de repente. Había mil cámaras alrededor, o sea, fue todo como un poco muy expuesto. Pude hablar un poco con ella. Bueno, una mujer normal. Me dijo que se acordaba de cuando había venido una vez al conservatorio, que yo le toqué el piano. Pero supongo que igual no se acordaría. Igual se lo habían dicho antes. Le toqué el piano a los dos, a Felipe y Letizia», contó.

Reina Letizia saludando en la Pascua Militar / GTRES

Los Reyes y otros encuentros con famosos

No es la primera vez que se conoce o que se sabe que Sus Majestades los Reyes anotan en su apretada agenda algún que otro encuentro con rostros conocidos. Sin ir más lejos, el pasado mes de octubre, cuando se celebraron los Premios Princesa de Asturias 2023, los Reyes y sus hijas; la princesa Leonor y la infanta Sofía pudieron conversar con la actriz Meryl Streep, con quien derrocharon una gran complicidad. Esta reunión tuvo lugar en la tradicional recepción oficial a los ganadores de los citados premios en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo.

Letizia y Blanca Paloma en ARCO / Gtres

Y eso no es todo, porque meses atrás también se dio a conocer que Don Felipe y Doña Letizia pudieron disfrutar in situ de una de las artistas del momento. Sus Majestades visitaron la feria de ARCO y recorrieron los pasillos de Ifema para contemplar las obras tanto nacionales como internacionales expuestas en la que es su 42ª edición, cuyo programa estaba dedicado al ‘El Mediterráneo: Un mar redondo’. En este contexto, no faltó una actuación de flamenco, protagonizada por Blanca Paloma. La que fue representante en Eurovisión 2023, talent musical en el que quedó en el puesto número 17 tras su actuación en Liverpool, cantó Eaea frente a Felipe VI y Letizia en el espacio que RTVE tiene en dicha exposición.

Se suma a la lista de rostros conocidos que ha tenido una acercamiento con la Reina, Belén Esteban, quien compartió una estampa a través de las redes sociales en la que también aparecía Felipe.