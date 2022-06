Amaia Romero, bruscamente atropellada por la DGT en su campaña de concienciación estival

La Dirección General de Tráfico sigue inmersa en su ardua tarea a la hora de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de prevenir los accidentes de tráfico, los cuales van in crescendo durante la época estival a consecuencia de un mayor tiempo de ocio y las escapadas propias de la fecha. Unas colisiones que, según ha desvelado este organismo, suceden con más frecuencia en las vías interurbanas, habiendo ocurrido una serie de atropellos que dan lugar a la preocupación y dejan entrever que apenas se es consciente de lo presentes que están estos siniestros mortales.

Para dar la importancia necesaria a estas situaciones, la más conocida como DGT ha llevado a cabo una campaña que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, en esta ocasión ha contado con la presencia de Amaia Romero, quien ha protagonizado un vídeo que ya ha acaparado todas las televisiones del país. En primer lugar, la joven cantante aparece mirando a cámara mientras explica a los espectadores cuáles son las causas al volante que más fallecidos provocan dentro de nuestras fronteras. Una de estas son los atropellos, por los cuales fallecen hasta más de 100 personas al año en España, ya sea por no llevar prendas reflectantes, por caminar en lugares no aptos para ello o por imprudencias por parte del conductor del vehículo implicado.

En medio de este discurso, la ganadora de Operación Triunfo era atropellada bruscamente por un coche, el cual la dejaba completamente inconsciente sobre el asfalto y con una serie de magulladuras aparentemente graves. De esta manera, el organismo deja entrever que, este tipo de accidentes parecen cobrar una mayor importancia cuando la víctima es famosa, aunque no debería ser así.

Esta campaña, bautizada con el eslogan “saberlo es empezar a evitarlo”, también cuenta con la presencia del actor de cine, televisión y teatro Eduard Fernández, que al igual que Amaia, sufre una colisión mortal con un coche durante la ficción que está dotado de total realidad y que deja a la audiencia completamente consternada por el impactante choque.

¿Dará sus frutos?

Dados los datos del pasado año, en los que aparece el fallecimiento de 110 personas atropelladas, la Dirección General de Tráfico se ha visto obligada a hacer una campaña para ahondar en esta cuestión de manera directa, más aún teniendo en cuenta que está a punto de comenzar el mes de julio. Por el momento, el organismo se ha encargado de hacer llegar su propuesta a todas las vías de comunicación por medio de dos anuncios para televisión, dos cuñas de radio, diversas gráficas para medios impresos y otras para digitales y redes sociales. Además, también han grabado el making off junto a sus protagonistas, y cómo ellos se han metido de lleno en el papel dada la importancia de la cita.

Según la DGT, está previsto que, durante los próximos dos meses, se produzcan hasta 93 millones de desplazamientos de largo recorrido. Y no es para menos, ya que este podría ser el primer verano tras la pandemia en el que las restricciones son bastante menores. No obstante, desde la organización aseguran que no hay que bajar la guardia y hay que permanecer con los cinco sentidos en la carretera mientras se conduce.