Dietista y coach nutricional: así es Anna Turon, la primera mujer que se casó con Narcís Rebollo

Anna Turon es la primera mujer de Narcís Rebollo, con la que estuvo casado antes de conocer a Eugenia Martínez de Irujo, -un romance que se daba a conocer en 2017-, y junto a la que mantiene una relación de lo más estable. La pareja sellaba su amor con una boda íntima en Las Vegas y donde Rosario Flores ejerció de madrina.

Pero, ¿quién es Anna y qué papel juega actualmente en la boda del CEO y presidente de Global Talent Services? Rebollo estuvo casado nada menos que diez años con esta abogada catalana y madre de sus dos hijos: Pau y María, que actualmente viven en Barcelona con su madre. El primero de ellos, seguiría los pasos de su padre en el mundo de la música, mientras que la segunda siente verdadera pasión por la pintura. De hecho, no cabe duda de que Narcís está muy unido a ellos. «Vienen mucho. Yo también voy. Tenemos una casa en los Pirineos, a pie de pista, y vamos a esquiar a menudo. Les encanta», se pronunciaba al respecto.

Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

En cuanto a su vida sentimental, el ejecutivo musical no tiene problema a la hora de admitir que «siempre ha sido de relaciones largas». Además, procura proteger esta faceta tan personal al máximo.

Narcís Rebollo. (Foto: Gtres)

El papel de Anna Turon en la vida de Narcís Rebollo

Y si por algo se caracteriza la ex pareja de Rebollo, Anna Turon, es precisamente por su discreción. La abogada siempre se ha mantenido en un segundo plano. De hecho, desde que se divorciase de Rebollo solo ha tenido buenas palabras hacia él. «Es el papá de mis hijos y tenemos buena relación. Si él está feliz, pues yo también estoy feliz», reconocía en unas breves declaraciones al portal Cotilleo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anna Turon | Dietista (@annaturon_nutricion)

Más allá de la ruptura con el padre de sus hijos, lo cierto es que Turon decidía darle un vuelco completo a su vida hace un tiempo, dejando atrás nada menos que 15 años de abogacía, para dedicarse a su verdadera pasión: la nutrición. Algo que explica en su web, donde detalla que la base de todo fueron una serie de problemas digestivos, alergias e intolerancias, que la llevaron a replantearse la forma en la que comía. Dolencias que arrastró «durante años y que la tenían sumida en una falta de energía constante». Fue ahí, cuando la nutricionista comenzaba a interesarse «por la alimentación como terapia holística y a equilibrar la salud a través de la alimentación».

Anna Turon. (Foto: Redes sociales)

En ese momento, Anna tomaba la decisión de reinventarse por completo, convirtiéndose en una reputada dietista integrativa titulada por el Instituto FP Sanitaria Roger de Llúria y coach nutricional y de salud certificada por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. «Obsesionarte con dietas milagrosas, la báscula y las calorías te acabará llevando a ninguna parte. Encontrar un equilibrio entre tu mente y tu cuerpo te permitirá disfrutar de una vida plena y consciente», asegura. Un lema que intenta transmitir a sus clientes y cientos de seguidores en redes sociales. Con su pequeña comunidad comparte desde consejos, a recetas y vídeos motivacionales para ayudarles a cambiar sus hábitos alimenticios.