Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo se despiden del verano con un beso de película

Eugenia Martínez de Irujo y su marido, el empresario musical Narcís Rebollo, se han despedido del verano de una forma muy especial: con un romántico beso digno de una película de Hollywood. Los enamorados han disfrutado de unas vacaciones estivales que han estado cargadas de buenos momentos y han puesto el broche de oro a esta etapa durante un bonito atardecer.

La duquesa de Montoro acumula 374.000 seguidores en su cuenta de Instagram, plataforma que ha utilizado para publicar su foto junto a Narcís. Como era de esperar, el post no ha tardado en llenarse de comentarios que le dan la enhorabuena por haber creado una relación tan bonita y sincera. «Ese amor es infinito», le escribe Mariola Orellana, la mujer de Antonio Carmona. «Sois mi pareja preferida del mundo mundial», añade la actriz Natalia Verbeke.

El beso Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo. (Foto: Gtres)

Eugenia ha utilizado tres únicas palabras para acompañar sus instantáneas junto a Narcís Rebollo: «Atardeceres… Te quiero». Sin embargo, esta simple frase ha sido suficiente para que el empresario reaccione enviándole varios corazones rojos. Tal y como hemos adelantado, no ha sido el único que ha comentado la iniciativa, de hecho, ya acumula más de 500 mensajes y 11.000 «me gustas». Es decir, la aristócrata se ha convertido en una de las grandes protagonistas del fin de semana.

El verano de Eugenia Martínez de Irujo

La hija de la duquesa de Alba ha dicho adiós al verano junto a su marido y un grupo de amigos, aunque ha vivido muchos momentos del mismo estilo durante sus vacaciones. Su descanso estival comenzó en San Sebastián, uno de sus paraísos recurrentes, donde pudo disfrutar de la gastronomía de la zona y de un reencuentro especial con su amiga Amaia Montero. La aristócrata estuvo en Rekondo, un conocido restaurante de Guipúzcoa donde degustó unos platos de ensueño.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo. (Foto: Gtres)

Eugenia Martínez de Irujo es una persona discreta y prudente, pero siempre ha actuado con total naturalidad y esa es una de las claves de su éxito. Por ese motivo, muestra parte de su día a día en las redes sociales, donde ha reunido a un ejército de seguidores que estudian de cerca todos sus movimientos. De esta forma, el público le agradece que sea tan solidaria y que siempre tenga el ojo puesto en los animales, a quienes cuida con una gran dedicación.

Volviendo al tema que nos ocupa, podemos decir que, después de su escapada al País Vasco, puso rumbo a Ibiza, isla que está profundamente ligada a la historia de su familia porque era allí donde le gustaba desconectar a la fallecida duquesa de Alba. Una vez allí, cogió un barco y navegó junto a su hija Cayetana, la joven que tuvo durante su mediático matrimonio con el torero Francisco Rivera.

Cayetana, influencer y empresaria, ha disfrutado de un verano muy familiar y, una vez más, ha demostrado la bonita relación que tiene con su progenitora. Juntas han asistido al concierto que dio Melendi en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y se dejaron ver en un grupo formado por rostros tan conocidos como Inés Bilbao, Rocío Laffón o Teresa de la Cierva.