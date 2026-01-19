Aitana pierde a su mano derecha, Valle, su asistente personal y pieza clave de su equipo. LOOK ha podido conocer en exclusiva que, a pocos meses de comenzar su gira más internacional, la artista ha dicho adiós profesionalmente a la que había sido su asistente personal y parte imprescindible de su equipo de trabajo hasta la fecha. Valle comenzó como estilista de la intérprete de SUPERESTRELLA cuando su carrera despegó y, con el tiempo, se convirtió en la persona de su máxima confianza. Según ha podido conocer este medio, la razón de esta decisión ha sido por motivos meramente profesionales, pues Valle ha decidido emprender en sus propios proyectos. Eso sí, su amistad con la cantante permanece intacta y, de hecho, Aitana ha animado en todo momento a su amiga a que siga su carrera.

En su documental, Metamorfosis, Aitana quiso cederle parte del protagonismo a su equipo. Mientras que con Nuria Andreu mantenía una cierta distancia, con Valle sucedía todo lo contrario. Aunque su relación comenzó por motivos profesionales, finalmente Valle se convirtió en el apoyo principal de la artista en sus peores momentos. De hecho, ha sido habitual ver a su ex asistente personal en las celebraciones más importantes de la cantante catalana, como en su último cumpleaños en Ibiza. Esta pérdida para Aitana no implica que dejen de ser amigas. Ni mucho menos. La artista ha apoyado su decisión y se alegra de que Valle continue su propio rumbo.

Aitana y Valle en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Los nuevos proyectos de la ex mano derecha de Aitana

Por su parte, Valle ya ha compartido en su perfil social, donde acumula más de 12 mil seguidores, sus nuevos proyectos. El primero de ellos se trata de Still visions, una cuenta de Instagram dedicada a compartir sus pasiones, como son el arte, la moda y la música. El segundo, Espacio bruto, un estudio de fotografía y producción. Dos cuentas que ya acumulan followers, entre las que se encuentran Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera.

Valle en el último cumpleaños de Aitana en Ibiza. (Foto: Redes Sociales)

Una segunda pérdida

Esta pérdida para Aitana en su equipo llega justo cuando se va a cumplir un año de la salida in extremis de Nuria Andreu. LOOK también pudo adelantar en exclusiva esta noticia tras una conversación con la ex mánager de la artista en la que nos deslizó que la catalana la había despedido pocos días antes del estreno del documental. Desde entonces, a penas se ha sabido acerca de la vida de Andreu, que ya había trabajado con otros artistas de la talla de Rosalía. Eso sí, tras salir a la luz la decisión de la intérprete de Vas a Quedarte, se conoció que su relación no había terminado de la mejor manera ya que fue un despido que ni la propia Andreu se esperaba, tal y como nos contó en exclusiva.

Valle forma parte del círculo más cercano de Aitana. (Foto: Redes Sociales)

Ahora Aitana se enfrenta a una nueva gira mundial sin Valle y empiezan las incógnitas: ¿Quién se ocupará de que no le falte nada? ¿Quién será la persona en la que se apoye la artista en sus momentos más complicados tras los escenarios?