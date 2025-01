¿Quién es Mario Marzo? Su edad, su pareja y su pasado en ‘Los Protegidos’

Bake Off viene pisando fuerte y el público se está interesando en muchos concursantes, como por ejemplo en el protagonista de nuestra noticia. Mario Marzo es un artista polifacético cuya vida y carrera han transitado por diversos caminos, desde la actuación y la música hasta la creación de contenido en redes sociales. Nació en el seno de una familia con una rica tradición musical, lo que marcó su pasión por esta disciplina desde que era pequeño. Aunque su popularidad se disparó al interpretar a Lucas en la famosa serie Los Protegidos, su trayectoria no se limita a la pequeña pantalla.

¿Quién es Mario Marzo?

Desde que era solo un niño, la música ocupó un lugar central en su vida. Comenzó a tocar el piano a los seis años y pronto demostró un talento excepcional que lo llevó a graduarse en esta disciplina a los 18 años. Estudió en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde obtuvo Matrícula de Honor en los primeros cursos antes de trasladarse a Berlín para continuar su formación en la Hochschule für Musik Hans Eisler. Allí perfeccionó sus habilidades bajo la tutela de destacados músicos y acumuló una lista impresionante de logros, incluyendo recitales en escenarios como el Auditorio Nacional de España y el Steinway Hall de San Francisco.

La música ocupaba un papel central en su vida, pero nunca dejó de lado su otra pasión: la interpretación. Su participación en 2021 a la secuela Los Protegidos: El regreso reavivó confirmó que los espectadores siguen pendientes de él, de ahí que TVE haya apostado por su presencia. Su canal de YouTube, QSMA, demuestra que es un profesional competente, capaz de brillar en diferentes facetas.

¿Cuántos años tiene Mario Marzo?

Nacido el 2 de mayo de 1995 en la localidad de Santorcaz (Madrid), el protagonista de nuestra noticia tiene actualmente 29 años. Desde su adolescencia, su vida ha sido un ejemplo de crecimiento constante y de superación personal. Cada etapa ha estado marcada por logros significativos, tanto en el ámbito artístico como en el personal.

¿Quién es la pareja de Mario Marzo?

La faceta personal de Mario Marzo también ha sido un ejemplo de estabilidad. En 2022 contrajo matrimonio con Ana Campo, una modelo y violinista con quien comparte una pasión común por la música. La pareja, que se conoció en el entorno musical cuando Ana daba clases de violín a la hermana menor de Mario, pasó de una amistad íntima a una relación que ya supera los nueve años, dos de ellos como marido y mujer.

«Fuimos mejores amigos durante dos años. Nos conocimos en el conservatorio de música y él a mí no me gustaba nada. Yo mido 1,86 y el 1,75 y no nos parecíamos atractivos mutuamente. A mí llegó que él era tonto y flipado y lo descarté. Luego, nos hicimos amigos» , comentó Ana durante su participación en un programa con la comunicadora Nuria Roca.

En 2023 Mario y Ana se convirtieron en padres de mellizos, Luca y Leo, quienes llegaron al mundo tras un parto prematuro. Esta experiencia unió a la pareja aún más y les permitió conectar con otras familias que enfrentan situaciones similares. Mario ha compartido en sus redes sociales cómo la paternidad ha transformado su vida. Eso sí, no olvida que su pareja, además de madre, es mujer y está orgulloso de cómo ha gestionado su trayectoria.

«Ella fue profesora de violín de mi hermana y venía a casa, mis padres la conocieron antes de ser mi pareja. Fueron dos años de amistad en los que salíamos de fiesta juntos y yo le decía a Ana: ‘Qué guapa esa chica’ (refiriéndose a cualquier chica que se cruzaban), y ella iba a hablar con ella, yo hacía lo mismo, hablábamos de nuestros amores y desamores. Ella vivía lejos del conservatorio y dormía muchas veces en mi casa porque estábamos cerca, pero de amigos», comentó cuando le preguntaron por su relación.

¿Dónde ha salido Mario Marzo?

El recorrido profesional de Mario Marzo ha sido amplio y diverso. Aunque su debut más recordado fue en la serie Los Protegidos, su talento lo ha llevado a incursionar en numerosos proyectos. Tras un largo periodo lejos del mundo del espectáculo, volvió a actuar en Los Protegidos: El regreso, donde retomó su papel icónico con un salto temporal en la historia. Esta nueva versión de la serie cautivó tanto a antiguos como a nuevos fans.

Dentro de las redes sociales, Mario ha destacado como creador de contenido. Su pódcast ¿Quieres ser mi amigo?, estrenado en 2021 junto a Dane Rivarola, se convirtió en un éxito rotundo. La idea del programa nació de una conexión espontánea entre ambos durante una fiesta y evolucionó hacia conversaciones que capturaron a miles de oyentes. Con el tiempo, el podcast cambió de enfoque y pasó a llamarse ¿Quieres ser mi padre?, centrándose en las experiencias de ambos como padres primerizos. Este proyecto ha sido reconocido con el premio Ondas al mejor pódcast revelación de 2024.

En la música, Mario ha actuado como solista con prestigiosas orquestas y ha sido galardonado en diversos concursos. Su carrera también incluye recitales en ciudades como Berlín, Madrid y Barcelona, consolidándole como un pianista importante. Aunque tuvo un intento fallido en el mundo empresarial con una marca de moda sostenible, esto no ha empañado su trayectoria ni su capacidad de reinventarse. Ahora brilla con fuerza en TVE y está deseando emprender nuevos desafíos.