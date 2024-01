¿Quién es María Parrado, la nueva concursante de ‘Pasapalabra’?

Los seguidores de ‘Pasapalabra’ están de enhorabuena porque en las próximas emisiones contarán con la presencia de María Parrado. La cantante llega al programa en calidad de invitada y compartirá espacio con otros tres rostros muy conocidos: Álvaro Muñoz Escassi, Miki Nadal y Elena Furiase. Es un buen momento para conocer mejor a María, quien saltó a la fama cuando solo tenía 12 años gracias a su paso por ‘La Voz Kids’. Ganó el concurso gracias al apoyo de Malú, quien le dio buenos consejos y le ayudó a convertirse en una gran estrella.

María Parrado ha participado en otros concursos de Antena 3, como por ejemplo en ‘Tu cara me suena’, pero todavía hay muchas cosas de ella que no han salido a la luz porque intenta mantener las distancias y es muy discreta. Tiene 22 años y sus padres se llaman Salvador y Mariló. Afortunadamente ha contado con el apoyo de su entorno para trabajar en el mundo de la música y ha terminado posicionándose como uno de los rostros más deseados de la industria musical.

María ha cantado con Joan Manuel Serrat

La trayectoria artística de María Parrado se remonta a 2014, cuando los responsables de ‘La Voz’ le propusieron formar parte del programa. Nada hacía presagiar que su camino no había hecho nada más que comenzar. Roberto Leal siempre se ha rodeado de buenos profesionales, por eso su equipo se ha puesto en contacto con los representantes de María y le han propuesto participar en el programa. Es uno de los espacios más vistos de Antena 3, así que será una buena oportunidad para promocionar sus nuevos proyectos.

La joven ha tenido oportunidad de interpretar una canción junto al maestro Joan Manuel Serrat, un premio deseado por muchos artistas. También ha colaborado con Pablo Alborán en un homenaje de la mano de Universal Music Spain, una empresa que siempre ha apostado por ella. Ahora solamente hace falta saber en qué momento se encuentra y qué tiene que contar.

Su canción más especial

Una de las canciones que ha consolidado la carrera mediática de María Parrado es ‘Qué tiene Madrid’, un tema basado en su propia experiencia. La artista nació en Cádiz, pero ha pasado mucho tiempo en la capital debido a cuestiones profesionales. Todo esto le sirvió de inspiración para lanzar una canción que fue muy bien recibida por el público. «El verano pasado me acuerdo que lo primero que hice al llegar a Chiclana fue escribir esta canción. Es muy fuerte ver que este viernes por fin será vuestra», explicó después de lanzar el famoso tema.

Los orígenes de María Parrado

María Parrado se siente profundamente orgullosa de haber trabajado en ‘La Voz’ y recientemente dio una entrevista para dejar claro este asunto. «Hay coletillas que son necesarias. No me importan que me digan que soy la que salí en La Voz. Jolín, es que por ese tipo de cosas la gente me conoce y sabe quien soy. Sería muy tonto decir que no», declaró. Después agradeció a Malú todo el apoyo que le había dado desde el primer momento en el que se conocieron.