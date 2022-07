Te has preguntado alguna vez ¿Qué fue de Sonia y Selena, las chicas que querían bailar toda la noche? En 2001 hubo una canción que sonó en todas las fiestas y reuniones familiares y seguro que aún la recuerdas. Se trata de la mítica canción ‘Yo quiero bailar’, cantada por el dúo Sonia Madoc y Selena Leo.

Fue todo un himno de verano que sonó junto con temazos como ‘El baile del Gorila’ de Melody o ‘Me gustas tú’ de Manu Chao. Seguro que solo con nombrarlas ya te vienen a la mente y es que marcaron el ritmo de toda una generación. Incluso hay alguna boda que aún se anima a ponerla cuando entra la noche.

El dúo de Sonia y Selena subió rápido a la fama, empezaron a grabar solo un año antes, en 2000. Tenían 25 y 26 años y se presentaron a la preselección de Eurovisión 2001, por aquel entonces, Eurovisión era el sueño de muchos cantantes y aunque se quedaron a las puertas, su éxito en España fue absoluto.

Su álbum ‘Yo quiero bailar’ fue un exitazo, vendieron más de un millón y medio de copias en España y Latinoamérica y se hicieron con varios Discos de Oro y de Platino con el éxito. Lo pegadizo de su canción estrella, la letra simple y animada o su ritmo te mantenían con ganas de bailar toda la noche, por ello, también se incluyó en los discos de éxitos que se compraban en ese entonces.

Ese año las puso en la cumbre de los cantantes del país, pero la fama se esfumó muy rápido. Justo al siguiente año, en 2002, el grupo se disolvió y las cantantes optaron por seguir caminos separados en la música y, aunque han seguido sacando material, ninguna canción ha revolucionado tanto los números como la que las llevó al estrellato.

¿Qué fue de Selena Leo?

Selena, la artista morena del dúo, tuvo más impacto en solitario musicalmente hablando. Sacó varios álbumes en su carrera, incluso consiguió un disco de oro en 2002 con la canción ‘Nada volverá a ser igual’. Vivió varios años en México y allí participó en uno de los realities más locos vistos: La granja de los famosos. Este reality estaba presentado por Terelu Campos y ponía bajo el mismo techo a varios famosos que tenían que convivir. Selena duró poco en el programa al ser la segunda expulsada.

En 2007 parecía que su carrera musical sumaba un nuevo éxito en Latinoamérica con ‘Quítame ese hombre’ pero no se han encontrado grandes números desde esta ocasión.

¿Qué se sabe de Sonia Madoc?

Sonia, por su parte, no tuvo mucho más éxito en lo musical, aunque aún se pueden escuchar algunos de sus temas. No obstante, se la ha podido ver en varios programas del corazón, contando los detalles de sus relaciones con Álvaro Muñoz Escassi y algún que otro tronista de Mujeres y Hombres. También, fue muy sonada una entrevista que hizo en Sálvame, donde aseguró haber tenido una relación con Pepe Navarro, no obstante, estas declaraciones le costaron a ella y al programa una cifra de 70.000 euros como indemnización a Pepe Navarro.

Finalmente, sus caminos se volvieron a juntar en 2011 con una nueva versión de su tema estrella. Se presentaron como candidatas para España en Eurovisión con ‘Yo quiero bailar 2011’, pero tampoco tuvieron suerte en este segundo intento.