¿Qué fue de Sergio Ayala, el político que fue concursante de Gran Hermano VIP?

Sergio Ayala es conocido en los mundos de la televisión por ser concursante de la quinta edición de Gran Hermano VIP, además, también ha sido pretendiente en Mujeres y Hombres y Viceversa. No todo se queda aquí, en 2019 fue proclamado Mister Internacional España 2019 en una gala celebrada en Chiang Tang y es el concejal con más fama de Valladolid.

De la televisión a la política, el recorrido de Sergio Ayala

El perfil de Sergio Ayala sorprende a muchos y es que pasó de la política a los platos de televisión e incluso ha desfilado en pasarelas de moda. La primera vez que se dio a conocer públicamente, lo hizo en la pequeña pantalla como pretendiente en Mujeres y Hombres y Viceversa para la tronista Ruth Basauri. No obstante, abandonó el programa para poderse dedicar a ser concejal del Partido Popular en el Área de Juventud y Deporte por el Ayuntamiento de Medina del Campo, Valladolid.

Poco después, en 2017, volvía a dar el salto a la televisión para ser concursante de la quinta edición de GH VIP. Dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, Sergio conoció a Ivonne Reyes. Parecieron conectar con rapidez y empezaron una relación que duró siete meses. Optaron por darse una segunda oportunidad y su relación fue muy sonada en los medios, no obstante, Ivonne ponía punto y final a la relación.

Este fue un momento complicado para Sergio, él mismo confesó que «Es verdad que estoy molesto por algunas cosas y desilusionado. De momento no me han ofrecido un plató para contar mi versión, pero si me llaman lo haría. Una ruptura no es fácil para nadie.» Parece que con el tiempo ambos siguieron sus propios caminos y se distanciaron después de la ruptura.

Las pasarelas, una pasión para Sergio Ayala

Otra de las grandes pasiones de Sergio Ayala es la moda y las pasarelas, en 2018 se convertía en el tercer finalista a nivel nacional en Mister Internacional España 2018 y un año más tarde, se proclamaba ganador del mismo. Este era un logro nunca antes conseguido por un español en un concurso de belleza de tal repercusión. Cuando llegó a España, todo eran felicitaciones, incluso por parte de Ivonne Reyes.

Durante su trayectoria, también ha participado en otros concursos de belleza, en 2016 representó a Castilla y León en el certamen del Rey Belleza España y en 2017 se hizo con el segundo lugar en Míster Universo Fitness. Todo ello lo llevó a posicionarse en concursos nacionales e internacionales.

El modelaje, la política, los medios de comunicación… Sergio Ayala ha demostrado ser un personaje público lleno de inquietudes. Parece que el deporte ha sido un aspecto esencial en su vida, tanto para conseguir sus objetivos como para sentirse bien y no duda en mostrar sus resultados en redes sociales. Solo en Instagram ya cuenta con casi 90.000 seguidores, que siguen sus pasos después de una carrera en televisión más que movida. Allí también muestra más detalles sobre sus viajes y eventos a los que asiste.