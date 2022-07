Qué fue de Cañizares, la mítica actriz de ‘Camera Cafe’

Camera Café fue una de las series más vistas de la televisión durante los 2000, pequeños guiños de comedia en la pausa del café de una oficina más que curiosa. El formato gustó mucho y por ello, se convirtió en una de las series más punteras desde su estreno en la televisión nacional. Estuvo en emisión cuatro años, de 2005 a 2009, hoy te explicamos qué ha sido de Cañizares, la mítica actriz de Camera Café.

Este formato con un toque humorístico arrasó con las audiencias de la pantalla, mostraban escenas de lo más realistas con un toque exagerado, así como algunas totalmente impensables para la oficina. El reparto fue todo un éxito y entre los rostros más conocidos se encontraban Arturo Valls, Ana Milán y Esperanza Pedreño, que interpretaba Cañizares, una de las figuras claves de la serie.

Esperanza Pedreño, Cañizares en Camera Café

Esperanza Pedreño supo transmitir en Cañizares un tono único y una inocencia que hizo posible que esta se convirtiera en un esencial en los cortos episodios en la oficina. Después de este gran éxito, ha trabajado tanto frente como detrás de la pantalla. Una de las últimas apariciones más conocidas en la gran pantalla fue en ‘Ocho apellidos Vascos’ donde tenía un papel secundario en la trama. No obstante, también se la ha podido ver en ‘La que se avecina’ o ‘Anclados’.

También ha querido demostrar su talento trabajando como productora y directora detrás de la pantalla, una faceta con la que pudo trabajar en el mundo de la televisión desde otra perspectiva. Se pueden conocer sus pasos profesionales y novedades a través de su Instagram.

De su vida personal poco se conoce, tiene un hijo, Carmelo, este tiene 11 años y ella, por el momento, prefiere no mostrarlo demasiado por sus redes. Parece que el mundo de la interpretación aún es una de sus prioridades profesionales y no ha dudado en compartir la alegría de poder volver a esta curiosa oficina para grabar la película de Camera Café.

La película de Camera Café, de vuelta a la oficina

Esta película se estrenó en 2022 y es toda una oportunidad para los seguidores de esta serie que quieran conocer toda la actualidad de la oficina más conocida, que cerró su emisión en 2009. Parece que en esta entrega, que viene de la mano de Ernesto Sevilla, se puede ver la vida en la oficina en una situación un tanto complicada. Los actores han vuelto a la oficina y tiene que hacer frente a ‘una crisis que está a punto de acabar con la empresa’.

No te preocupes, no hemos venido a hacerte spoilers de lo que puedes ver en la película si aún no te has puesto a mirarla. El director y su equipo buscan recuperar ese humor informal donde el espectador puede sentirse identificado, mostrando un formato que en su momento gustó como ninguno. Una mítica serie con unos actores que supieron hacerla brillar y que ahora, más de 10 años más tarde, ha vuelto a las casas de la gente.