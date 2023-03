¿Puedo hacer huelga el 8M y qué pasa si falto al trabajo por el Día de la Mujer?

El 8M se puede hacer huelga secundando los actos del Día de la Mujer, faltar al trabajo tendrá una repercusión igual a la de todos los años. Este día en el que se apoya a la mujer trabajadora, hay muchas formas de darle relevancia y una de ellas es apoyando una Huelga que se sumará a las manifestaciones de todo el país. Las mujeres de todo el mundo y también de España conmemorarán este día con algunas condiciones. Esto es lo que pasará si faltas en el trabajo por el Día de la Mujer.

8M se puede hacer huelga y faltar al trabajo por el Día de la Mujer

El Día de la Mujer es el 8M, momento del año en el que se han declarado dos huelgas en Cataluña y en Valencia. Estas dos comunidades autónomas han llamado a sus trabajadores a la huelga coincidiendo con este día. Es un hecho que lleva produciéndose desde 2018 momento en el que empezaron estas huelgas.

Han pasado años, con la pandemia de por medio, pero este 2022 volverá a celebrarse este día tan especial del calendario. Si vives en Cataluña y Valencia podrás seguir la huelga teniendo en cuenta que se deben cumplir unos servicios mínimos. Una oportunidad que tendrá unas consecuencias directas en el sueldo a final de mes.

Como todo día que no se trabaja, se descontará la parte proporcional. Siendo un derecho no ir al trabajo para apoyar la huelga, pero acabará siendo un día en el que no se cobra. Tal como están las cosas, hacer huelga significa perder una buena cantidad de dinero que no se recuperará fácilmente.

Más allá de esta retirada del sueldo, al no ir a trabajar un día laborable, no habrá más consecuencias. No se puede quedar sin trabajo por apoyar una huelga siendo un derecho de todos los trabajadores y un motivo por el que no van a trabajar. El Día de la Mujer, además de la huelga en estas dos comunidades hay varias manifestaciones.

Las manifestaciones forman parte de una reivindicación que no es una huelga, con lo cual, faltar al trabajo para acudir no está justificado. Normalmente se realizan en horario de tarde, para que las personas que trabajan por la mañana puedan acudir de forma masiva, también políticos y representantes sindicales que están liberados.