El comunista y trotskista Agustín Santos Maraver, fichado como número 2 de la lista Sumar de Yolanda Díaz, estuvo a punto de emparentar con la Casa Real. Santos, que se refiere en sus escritos bajo pseudónimo de «Gustavo Buster» en la revista Sin Permiso a la monarquía española como «bananera» y heredera del «régimen del 78» de manera despectiva, casi tuvo que asistir como invitado al enlace de su primo Alfredo Santos Galera con la infanta Elena de Borbón, ya que las revistas del corazón llegaron a publicar la relación entre la hija mayor del Rey Juan Carlos y este conocido arquitecto malagueño.

A comienzos de 1992 la infanta Elena y un joven malagueño llamado Alfredo Santos Galera eran fotografiados juntos en público, en concreto en la estación de esquí de la localidad palentina de Aguilar de Campoo, en el mes de enero de 1992 junto a sus amigos Miriam Fontaneda y Pablo Canivell. La pareja se convirtió entonces en la comidilla de la llamada prensa rosa, al menos durante unos meses. La infanta Elena venía de romper una relación de dos años con el jinete Luis Astolfi cuando conoció en un conocido bar de copas de Madrid al arquitecto malagueño. Luego se vieron en Sierra Nevada y en Málaga. La relación duró unos dos años.

Alfredo Santos era a principio de la década de los 90 un codiciado «niño bien» de la familia malagueña del número 2 de Yolanda Díaz en Sumar, Agustín Santos Maraver. El padre de Santos Maraver fue Agustín Santos Rein, hermano de José María Santos Rein, a su vez padre de Alfredo. Por tanto, el pretendiente de la infanta Elena y el ex embajador son primos hermanos y tuvieron el mismo origen paterno, el abuelo en común, Agustín Santos Ayuso, conocido médico pediatra malagueño.

José María Santos, reputado arquitecto, y Pilar Galera de Echenique tuvieron cuatro hijos, José María, Alfredo, Pilar y Carlos. Los dos primeros comparten la profesión del padre y tienen un conocido estudio de arquitectura en Málaga. El padre, José María Santos Rein, fue el arquitecto entre otras obras del Hotel Don Carlos y los apartamentos y un hotel en el Castillo de Santa Clara.

Santos Galera regenta junto a su hermano José María el Estudio Santos de arquitectura. Se hizo arquitecto con la especialidad de Urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla en 1990 y en 1991 realizó sus estudios de postgrado en la universidad de Harvard. Además de construir viviendas en Málaga, su estudio ha levantado villas de lujo en la costa, en localidades como Benahavís, Rincón de la Victoria o Guadalmina, además de dos hoteles en Marbella.

Su relación con la infanta Elena no tuvo éxito y poco después la hija mayor del Rey conoció a Jaime de Marichalar con el que anunciaría su compromiso en 1995. Alfredo Santos Galera está ahora felizmente casado, aunque dicen en los selectos círculos malagueños que el matrimonio continúa manteniendo una buena amistad con la infanta Elena, que por poco no emparentó con el primo trotskista, ex embajador y candidato a diputado por Sumar.