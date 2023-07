Podría ir a la cárcel: el famoso que se rebela contra el Gobierno por las elecciones

Nuestros famosos nos tienen acostumbrados a protagonizar revuelos, muchos de ellos inesperados. Los miércoles es el día de la semana con más carga informativa porque las cuatro publicaciones más importantes salen a la venta y empieza el caos. Un rostro muy conocido de Telecinco no ha querido esperar a esta fecha para dar su exclusiva. Se ha lanzado a las redes para contarlo todo. Antes de desvelar su identidad debemos tener en cuenta un aspecto importante. Es un colaborador que de momento está apartado de la cadena.

La identidad del polémico famoso

El famoso que podría ir a la cárcel después de las elecciones generales pertenece al mundo ‘Sálvame’. Ha recibido una notificación para estar en una mesa electoral, pero se niega a ir. Estamos hablando de Kiko Matamoros, marido de la modelo Marta López Álamo. El colaborador ha estallado en sus redes sociales, ha compartido su problema y ha dado un golpe en la mesa. No entiende que le hayan convocado porque tiene 66 años y por edad no debería estar en esta situación. Ha recordado que las leyes son iguales para todos y promete que ha intentado quejarse, pero no le atienden.

“Los mayores de 65 están exentos de formar parte de una mesa electoral, a pesar de ello me convocan como vocal suplente. Facilitan un teléfono de contacto (91 360232) al que he llamado desde el viernes 40 veces y no hay respuesta. Gracias por su trabajo impecable a la Junta Electoral de Zona de Madrid. No pienso dar un paso más, que sea lo que Dios quiera”. Recordemos que si se ausenta sin dar explicaciones podría recibir una multa que, según medios especializados, puede ir de los tres meses a un año de cárcel.

La reacción de las redes sociales

Kiko Matamoros ha revolucionado las redes con su protesta. Sus seguidores se han puesto en contacto con él y han comentado la publicación con un gran entusiasmo. “Kiko, es que no aparentas 65, por eso te han mandado la carta”, le dicen intentando consolarlo. “Amigo, lo de ser un chaval lo llevas en la sangre. No se lo creen ni en el gobierno de lo jovenzuelo que estás”, escribe otro. El colaborador ha asegurado que no va a presentarse en la mesa electoral el próximo 23 de julio.

“Aquellas personas que no lo hagan incurrirán en una pena de prisión de tres meses a un año o multa de 6 a 24 meses. Así aparece recogido en el texto del artículo 143 de la Ley Orgánica 5/1985”, escribe un medio especializado sobre esta decisión que está generando tanta controversia.

El nuevo proyecto de Kiko Matamoros

Parte del público ha atacado a Kiko Matamoros y le ha recordado que ahora tiene mucho tiempo libre porque ‘Sálvame’ ha terminado para siempre. “Tampoco te vas a herniar”, le dice uno de sus detractores. Recordemos que Matamoros está inmerso en un nuevo proyecto. Va a protagonizar un programa en Netflix de la mano de la productora La Fábrica de la Tele. Van a grabar un reencuentro de ‘Sálvame’ con los colaboradores trabajando en programas internacionales.