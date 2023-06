Marta López Álamo y Kiko Matamoros sueltan la bomba sobre su embarazo

No es ningún secreto. Kiko Matamoros ha tenido que casarse tres veces para encontrar el amor, pero esta vez es la definitiva. Asegura que la modelo Marta López Álamo le ha cambiado la vida y piensa pasar el resto de sus días junto a ella. Eso no es todo. Quiere tener un hijo. Ha hablado del tema en más de una ocasión, pero ahora ha sido Marta la que ha soltado la bomba. Antes de desvelar la información que ha compartido debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. La influencer tiene más trabajo que nunca. Su relación con Matamoros le ha convertido en un rostro esencial y eso trae una consecuencia: está bastante expuesta.

Kiko Matamoros ha confirmado que quiere ampliar la familia y no ha tenido ningún pudor en desvelar el motivo. Es más, lo ha repetido en varias ocasiones. Es consciente de la diferencia de edad que hay entre él y Marta y quiere que en un futuro la modelo tenga un recuerdo de esta historia de amor que para ellos es tan especial. Lo cierto es que han luchado mucho y actualmente todavía siguen recibiendo ataques, aunque a Marta López le da igual porque está segura de lo que quiere. Por eso se quedará embarazada, pero ¿cuándo?

Marta López suelta la bomba sobre su embarazo

La verdad solo tiene un camino y Marta López Álamo lo sabe, así que ha roto su silencio sobre el tema más jugoso de los últimos meses. ¿Cuándo dará el paso final y decidirá ser madre junto a su marido? Pronto, pero todavía hay que esperar. Ha explicado que está en un momento profesional muy bueno y ahora no puede permitirse dedicarle tiempo a una causa que requiere de mucha paciencia. No quiere descansar, quiere aprovechar esta etapa tan estupenda. Lo ha dejado claro para que no haya malos entendidos.

“Para mí lo primero es el trabajo, aunque priorizo mi vida personal, el tema de un hijo es un paso mucho mayor, no es solo él y yo”, ha explicado. Lo más importante de todo es que Kiko Matamoros está de acuerdo con ella, le apoya y respeta la decisión que ha tomado, de hecho cree que es lo mejor. “Quiero estar tranquila y tener tiempo para mi hijo”. Tiene muchas ofertas encima de la mesa y sabe que no es el mejor momento para traer un bebé al mundo. Eso sí, tiene claro que cuando se atreva a tomar la decisión contará con la ayuda de Kiko, que está deseando volver a ser padre.

El mejor momento del matrimonio

La modelo ha prometido que va a ser madre, quiere quedarse embarazada y vivir este momento al lado de Kiko Matamoros. Asegura que casarse con él ha sido una de las mejores cosas que le han pasado y estaría dispuesta a repetir la boda tantas veces como sean necesarias. “Le he dicho a Kiko que por qué no nos volvemos a casar. Quiero revivirlo todo el rato. Por el tema de la exclusiva no se podía hablar y ya puedo poner todo. Quiero ponerlo todo y compartirlo con mis seguidores en Instagram porque fue maravilloso”, comenta muy orgulloso.

El secreto de la felicidad

Kiko y Marta han encontrado el secreto de la felicidad. ¿Cómo han logrado superar todos los obstáculos que se han encontrado a lo largo de su relación? Se han respetado mucho mutuamente y han sabido dejar a las familias a un lado. Saben que procedes de mundos diferentes, aunque tengan puntos en común. “Mi familia siempre ha estado unida. Nunca ha habido conflictos y yo entiendo que él tenga otro modo de vida porque al final tiene dos divorcios, hijos con dos personas distintas. Es difícil, es una situación complicada”, dice la influencer.