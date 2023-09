Las peores tormentas del finde llegan en unas horas. La AEMET avisa de un giro de 180 grados en los cielos

La AEMET avisa de un giro de 180º en los cielos, las peores tormentas van a llegar en unas horas en un finde marcado por la inestabilidad. Los expertos en el tiempo no tienen ninguna duda de lo que está a punto de pasar, nos espera un cambio radical en unos días de descanso en los que no tendremos más remedio que estar en casa. La AEMET no ha dudado de lanzar un mensaje por lo que está a punto de pasar.

Este viernes ya se han empezado a ver las primeras tormentas del finde que han llegado para quedarse. Con una intensidad nunca vista para esta época del año y cortando de raíz cualquier señal de verano, han arrasado gran parte de la costa Mediterránea en unos registros que han sido totalmente históricos.

Tal y como han advertido los expertos en una previsión del tiempo que ha dejado a España en shock. Las lluvias serán una realidad en un fin de semana marcado por una inestabilidad que puede acabar siendo mucho peor de lo que se esperaba. Las redes sociales han servido para advertir a todos de lo que podría llegar.

La previsión no deja lugar a dudas de que las lluvias llegarán a casi toda España: “debido a un sistema atlántico de bajas presiones, continúe un tiempo inestable en la Península, con un frente frío atravesando la mitad oriental y otro entrando por el oeste, así como otro sistema en el extremo nordeste. Así, se darán chubascos y tormentas localmente fuertes en Girona a primeras horas, tendiendo a remitir.”

Los territorios más afectados serán en forma de: “abundante nubosidad y precipitaciones acompañadas de tormenta, principalmente en el oeste, centro y Prepirineo. Es probable que sean más abundantes en el tercio occidental, incluso localmente fuertes o persistentes en zonas del oeste, noroeste y sistema Central occidental. De forma más débil y dispersa, avanzando de oeste e este, se darán en el resto de la mitad oeste, centro, sudeste y, desde la mañana, en el Prepirineo”.

Tocará preparar el paraguas y enfrentarnos a unas lluvias abundantes que acabarán siendo las grandes protagonistas de esta temporada. Parece que estos fines de semana de septiembre no saldremos de casa sin el paraguas.