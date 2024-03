La peor alerta de Mario Picazo sobre lo que va a pasar en los próximos días: «Un crudo golpe…»

Mario Picazo lanza una dura alerta sobre lo que va a pasar en los próximos días, llega un crudo golpe que puede cambiarlo todo de cara al final de semana. Habrá llegado el momento de ver la cara más cruda de un temporal que tendrá en este inicio de fin de semana los efectos más duros.

La realidad es que este mes de marzo ha empezado de la peor manera posible con unas temperaturas y un mal tiempo que ha puesto sobre la mesa que el invierno no se ha marchado, sino todo lo contrario.

Lo que va a pasar durante los próximos días es un duro golpe según Mario Picazo

El experto en el tiempo Mario Picazo ha puesto sobre la mesa lo que nos está esperando, un giro radical que puede cambiarlo todo y que realmente preocupa a muchos. Especialmente en estos días en los que lo movilidad aumenta, puede dar lugar a una previsión del tiempo que estará marcada por estos fenómenos.

Estar muy pendientes del tiempo es una medida de seguridad si tenemos que desplazarnos, ya que este mismo viernes y en especial durante el sábado las lluvias, el viento y la nieve puede ser generalizados. Será mejor que nos preparemos ya que en todo el país puede llegar esta lluvia que podría acabar siendo la que nos acompañe.

En estos días la AEMET y el mismo Mario Picazo no han dudado en lanzar alertas en redes sociales y a través de unas previsiones que son realistas y no alarmantes. Hasta la fecha no hemos tenido la suerte de ver un temporal como los propios de inviernos pasados, este fin de semana, veremos no una sino dos borrascas hacer acto de presencia en todo su esplendor.

Por lo que estaremos ante un fenómeno poco común que nos traerá lo peor de una temporada que estamos viendo llegar en cuentagotas. La primavera más dura, ese invierno que no hemos tenido, está muy presente en unos días en los que tendremos que afrontar un cambio radical de tiempo justo en estos días de marzo.

Si tienes planes, muy atento a una previsión en la que la lluvia será una de las grandes protagonistas, junto con una nieve que puede caer a cotas bajas. Mario Picazo ya ha lanzado una dura alerta de lo que nos está esperando.

Esta es la previsión para el fin de semana

Mario Picazo ha lanzado una dura previsión para el fin de semana ante una situación poco común. Nos enfrentamos a unos días de fiesta con algunas novedades importantes, estamos ante un giro radical que puede traer una serie de consecuencias que quizás nunca hubiéramos imaginado. Esto es lo que nos espera según este experto.

Los mapas del tiempo son muy claros: “Marzo sigue regalándonos mucho de lo que enero y febrero no nos dieron: tiempo invernal, con lluvias contundentes que, en algunas zonas necesitadas de agua, serán beneficiosas para recortar algo el déficit. La corriente en chorro que impulsa frentes y borrascas mantiene la dinámica de días atrás y sigue ondulando y conduciendo borrascas con frentes asociados por nuestras latitudes. El tiempo este fin de semana será más invernal que primaveral porque a esas precipitaciones tendremos que sumar el viento y el intenso oleaje en algunas zonas marítimas.”

La lluvia será una de las protagonistas de este fin de semana: “Es la situación que más se está registrando y suele ser habitual por estas fechas, borrascas con frentes asociados que llegan por el noroeste peninsular y descargan de forma más contundente en ese sector de la península. Con los vientos llegando del oeste, llueve menos cuando esos frentes llegan al Mediterráneo o zonas del sur peninsular. Las lluvias más copiosas las vamos a ver en zonas del noroeste y dado que los vientos en esta ocasión llegan más del oeste y suroeste, las precipitaciones pueden ser copiosas en la vertiente sur del sistema Central e Ibérico, la Cordillera Cantábrica y los Pirineos.”

Junto con la lluvia, llegarán unas nevadas que pueden llegar a ser muy abundantes: “Como ya ocurrió el fin de semana pasado la nieve puede volver a cuajar este fin de semana en algunas capitales de la meseta norte. Las cotas de nieve durante el fin de semana se pueden llegar a situar entre los 600 y los 800 metros en algunas zonas del noroeste causando incluso problemas de circulación en un buen número de carreteras. Con la situación de tormentas prevista no se descarta que algunas nevadas sean puntualmente ente muy copiosas en poco tiempo.” Por lo que tocará estar preparado para lo que llega, un giro de tiempo radical que puede cambiarlo todo en muchos sentidos, Mario Picazo ya sabe qué es lo que nos está esperando.